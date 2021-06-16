 

Обязательно вакцинируем! – Личное мнение

16.06.2021, 23:04, Разное
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Главный санитарный врач Москвы обязала привить население столицы. Обязательной вакцинации подлежат…

Да все подлежат! Работники торговли, транспорта, аниматоры и врачи, коммунальщики и так далее — перечень в приказе.


Фото: Соцсети

С чего вдруг? Гражданка врач Андреева Е.Е. проанализировала ситуацию и решилась.

Поймите меня правильно — я двумя руками за вакцинацию. Но насколько я помню законы, медицинские манипуляции вроде как запрещены без согласия граждан.

Конечно, ситуация с пандемией ужасна — вы ещё даже не поняли, насколько всё плохо. Попомните моё слово, нас ждёт такая волна, что мало никому не покажется.

Однако, я повторюсь, у нас было время, чтобы убедить людей добровольно привиться. Но нет, нас успокаивали СМИ, что всё почти как закончилось.

В итоге накрыло — уже накрыло третьей волной. Говорят, это — индийский штамм, который, как подозревают, ещё и видоизменился в Москве.

Сначала людей успокаивали. Теперь вдруг резко вводят обязательную вакцинацию. И как хитро — ответственными делают владельцев бизнеса, снова найдя в них крайних.

Не привьёшь работников? Сделаем ай-яй-яй. Вот всех работников под угрозой увольнения и заставят делать прививки.

https://t.me/lenamiro/9017

Хотя… Вот что-то я тут возмущённо писала-писала, а теперь вдруг подумала: а может, так и надо действительно?

Если человек не понимает угрозы собственной жизни. Если разносит заразу, не бережёт ни себя, ни других, не хочет прививаться, то может и нужно его заставить?

Как считаете?

Источник: Лена Миро



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