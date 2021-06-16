Мнение: Госдума запретила фильм про Лукашенко?

Госдума приняла закон, запрещающий демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны. Под запрет попали нелюди, признанные преступниками Нюрнбергским трибуналом, «как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

Правда в законе есть оговорка, что запрет «не распространяются на случаи использования» изображений того же Гитлера или Геббельса в случаях «…при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

Отлегло. Выходит, что фильм «Семнадцать мгновений весны» не попадет под запрет. Потому что в этом фильме нет признаков пропаганды и оправдания нацизма.

А вот фильм про Лукашенко, в котором он нахваливает Гитлера, в России, видимо, будет запрещен.

Привел этот фильм только потому, что закон еще не подписан президентом России и не вступил в силу. Да и привел я эту ссылку возмущаясь и негодуя, что Александр Лукашенко мечтает о такой же власти в Беларуси, какую Адольф Гитлер имел в нацисткой Германии….

Фотография Александра Лукашенко отсюда

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