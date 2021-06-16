 

Мнение: О дрогнувших и побежавших «запутинцах»

16.06.2021, 22:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Умные люди с толком используют внезапно наступившую между Россией и США лёгкую оттепель. Или, если угодно, небольшую паузу в затяжной конфронтации, которую многие уже окрестили «Холодной войной 2.0». По правде говоря, мало кто верит, что небольшой период разрядки напряжённости, зенитом которого стала личная встреча двух президентов, Владимира Путина и Джозефа Байдена, продлиться долго. И, значит, надо успеть.

Как же используют это время «запутинцы», кто поумнее?

Рынок элитной недвижимости в Лондоне переживает взрывной рост спроса со стороны состоятельных клиентов из России. Число запросов на покупку квартиры в столице Британии от россиян с активами, превышающими 30 млн долл., в I квартале 2021 года взлетело на 50%. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Knight Frank.

По её оценкам сейчас россияне «выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей». Причём экономить на лондонских квартирах российские «ультрахайнеты» не пытаются. Сделки совершаются преимущественно в высоком бюджете – от 2 млн фунтов. Более того, в текущей рыночной ситуации застройщики готовы к переговорам, и в некоторых случаях удаётся согласовать скидку даже в 10-15%.

Тут нужно понимать, что сегодня среди российских богачей уже нет никого, кроме высших чиновников и связанных с ними бизнесменов, поднявшихся на госконтрактах. То есть, никого, кроме откровенных «запутинцев»: оппозиционных и даже недостаточно лояльных из обоймы давно выбили, выгнали, вытеснили. Нынешние состоятельные россияне – самые свои из всех своих.

И вот они голосуют кошельком, используя малейшую возможность обустроить «запасной аэродром» на загнивающем Западе. С которым вроде бы ведут решительную войну в телевизоре. Видимо, понимают, что другой возможности у них не будет. Потому и спешат запрыгнуть в последний вагон. Потому и вкладываются по полной.

Ну и кто ещё не услышал сигнала «Осторожно, двери закрываются!»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Якутский школьник случайно застрелил 11-летнего товарища из ружья

11.01 / Ученые рассказали о новой опасности сладких газированных напитков

10.06 / Первый в мире смартфон с тепловизионной камерой, IP69K, NFC и беспроводной зарядкой доступен для заказа

30.10 / Названо лучшее средсво от стресса

02.06 / Как (и главное когда) женщине надо есть орехи, чтобы ее кожа долго была молодой

15.03 / Мнение: Торпеда в бок

13.07 / iPhone 12 получат совсем маленькие аккумуляторы

29.01 / Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

06.11 / Обнаружена «запись» о последней смене магнитных полюсов Земли

28.08 / Мобильные приложения – возможность увеличения функциональности смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика