Мнение: О дрогнувших и побежавших «запутинцах»

Умные люди с толком используют внезапно наступившую между Россией и США лёгкую оттепель. Или, если угодно, небольшую паузу в затяжной конфронтации, которую многие уже окрестили «Холодной войной 2.0». По правде говоря, мало кто верит, что небольшой период разрядки напряжённости, зенитом которого стала личная встреча двух президентов, Владимира Путина и Джозефа Байдена, продлиться долго. И, значит, надо успеть.

Как же используют это время «запутинцы», кто поумнее?

Рынок элитной недвижимости в Лондоне переживает взрывной рост спроса со стороны состоятельных клиентов из России. Число запросов на покупку квартиры в столице Британии от россиян с активами, превышающими 30 млн долл., в I квартале 2021 года взлетело на 50%. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Knight Frank.

По её оценкам сейчас россияне «выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей». Причём экономить на лондонских квартирах российские «ультрахайнеты» не пытаются. Сделки совершаются преимущественно в высоком бюджете – от 2 млн фунтов. Более того, в текущей рыночной ситуации застройщики готовы к переговорам, и в некоторых случаях удаётся согласовать скидку даже в 10-15%.

Тут нужно понимать, что сегодня среди российских богачей уже нет никого, кроме высших чиновников и связанных с ними бизнесменов, поднявшихся на госконтрактах. То есть, никого, кроме откровенных «запутинцев»: оппозиционных и даже недостаточно лояльных из обоймы давно выбили, выгнали, вытеснили. Нынешние состоятельные россияне – самые свои из всех своих.

И вот они голосуют кошельком, используя малейшую возможность обустроить «запасной аэродром» на загнивающем Западе. С которым вроде бы ведут решительную войну в телевизоре. Видимо, понимают, что другой возможности у них не будет. Потому и спешат запрыгнуть в последний вагон. Потому и вкладываются по полной.

Ну и кто ещё не услышал сигнала «Осторожно, двери закрываются!»?

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