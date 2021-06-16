На вилле La Grange будет жаркий прием

Репортаж из Женевы, которая ждет не дождется саммита Путина и Байдена.



Вид на виллу La Grange. Фото: EPA-EFE

На этот саммит еще до его начала было потрачено столько сил и средств, что даже трудно себе представить, к какому такому историческому результату готовились команды Путина и Байдена. Тем более и в том и в другом лагере еще до встречи заявили, что ничего особенного от нее и не ждут.

Собственно, на лагерь похоже и само место встречи: обнесенный колючкой и окруженный металлическими ограждениями по всему периметру парк La Grange (самый большой в городе — 213 тыс. кв. м), где на одноименной вилле и проходят сегодня переговоры. И если бы вдруг по какому-то недоразумению на место «исторической встречи» залетел голубь мира, его бы, бедного, уничтожили заявившие о своей полной готовности службы швейцарской ПВО при поддержке тарахтящих в женевском небе вертолетов-наблюдателей. Воздушное пространство закрыто в радиусе 50 км.

Огороженный парк La Grange. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Приближаться к сакральному месту, расположенному в 500 метрах от озера Леман, запретили даже прогулочным пароходикам. Сам парк закрыт аж с 8 июня и до вечера 18-го.

Изменили маршруты наземного транспорта — с 15 по 17 июня, но уже вечером 15-го во многих секторах центра он был просто заблокирован. Десятки троллейбусов и автобусов выстраивались в шеренгу для того, чтобы проехал очередной кортеж. Внезапно остановленные автомобилисты стояли по часу и больше. Толпы высаженных из гортранспорта пассажиров топали дальше пешком по асфальтовой жаре, пока две-три сотни самых любопытных организовывали толпу у въезда на мост Mont Blanc, где, судя по скоплению полиции, должен вот-вот был «проехать кортеж Байдена».

Полицейские закрывают людям выход на дорогу незадолго до проезда кортежа. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Десять полицейских лениво оттесняли несопротивлявшихся людей, перекрывая их проход на дорогу лентами, и было не совсем понятно, на каких таких работах заняты остальные из 4 тысяч сотрудников правопорядка (женевских и приглашенных из других регионов — потому что «своих не хватило», а также военных), обеспечивающих мирное проведение саммита.

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«Работа женевской полиции — титаническая», — говорил заместитель директора Федерального управления полиции Стефан Теймер еще 14 июня. «16-го будет намного хуже», «выходите из дома заранее»,

«старайтесь обходить стороной место саммита и все, что близко к нему», а если можете, то лучше просто сидите дома

— это не только разговоры в автобусах и на улицах, но и официальные обращения властей.

Которые при этом заявляли (например, председатель женевского кантонального правительства Серж Даль Бюско, встречавший в аэропорту 15 июня Джо Байдена), какая это радость для города и страны, что саммит проходит именно здесь, у гостеприимного озера Леман. «Сегодня важны шаги обеих сторон, и сделанный ими выбор — встретиться и поговорить. Они делают это в Швейцарии, в Женеве, и это честь для нас. Такая мысль обуревала меня на взлетной полосе. Мы здесь, чтобы продолжать долгую и прекрасную швейцарскую и женевскую традицию».

При этом Кремль почему-то отказал местным властям в проведении официальной церемонии по встрече Путина в аэропорту, отметила мэр Женевы Фредерик Перлер.

Люди ждут кортежа Байдена у моста Mont Blanc. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

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У моста Mont Blanc, увешанного огромными российскими и американскими флагами, кортежа Байдена ждали долго, его явление народу предварялось проездами мото- и автокортежей жандармерии и полиции, и вот наконец по набережной Mont Blanc умеренно быстро промчалась группа «мерседесов» и мотоциклов. Часовое ожидание закончилось для некоторых маленькой радостью. Народ наснимал «селфи с Байденом». Но когда я на всякий случай уточнил у стоявших в оцеплении полицейских, точно ли это мчались американцы (в занятый ими отель Intercontinental— в одно из мест, где, к слову, в 1985-м проходила действительно историческая встреча Горбачева и Рейгана и где могла бы пройти и нынешняя, да команда Путина отказалась), полицейские ответили: «Нет, это русские». И это был еще не Путин, который по плану должен был прилететь только после полудня 16 июня.

Что касается президента США, то его бригада, загруженная в 50 автомобилей, под восторженные визги местных «групи» промчалась по другим точкам города и сделала это раньше.

Власти для максимально безопасного проезда высочайшего кортежа пригнали для встречи даже броневик (как минимум один — о чем свидетельствует фото газеты Tribune de Genève).

Дорога к отелю Intercontinental, расположенному в ооновском квартале, была перегорожена некрасивым, зато большим грузовиком с проржавевшим кузовом, а на узком проезде в сторону гостиничной площади стояла швейцарско-американская команда силовиков, которые обнюхивали (в том числе при участии служебной собаки) и сканировали металлоискателями каждую имевшую пропуск на въезд машину.

Мои попытки выйти к отелю «огородами» местных quartiers populaires ни к чему не привели — всюду, как бы невзначай, прогуливались не говорившие по-французски крепкие парни в летнем штатском, умевшие знаками показать, что в этой гостинице места уже давно не бронируются (или что-то вроде того).

Перекрытый въезд в отель Interсontinental, где живет Байден. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Потеряв всякую надежду пробиться в лобби отеля Intercontinental, чтобы в ходе неформальной беседы задать пару вопросов вдруг вышедшему туда от нечего делать 46-му президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену (ведь на свои отдельные пресс-конференции и его команда, и кремлевские товарищи записали только проверенных журналистов пула — остальным предложено смотреть прямые трансляции по телевизорам в пресс-центрах), я вернулся в самый центр города, на Plaine de Plainpalais, где заканчивался антипутинский митинг (организаторы хотели провести его перед зданием ООН, на площади Наций, но им запретили, потому что рядом — Intercontinental).

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Митинг действительно прошел, в нем приняли участие несколько десятков человек.

По пути с него я встретился с группой участников — русских студентов, которые учатся в Швейцарии. Студенты пришли сфотографироваться на фоне появившегося на здании неподалеку от центра (rue de Lyon, 106) граффито с портретом Навального («Le héros de notre temps» —«Героя нашего времени») и попросили меня щелкнуть их на память.

Такой же портрет был недавно в истерической спешке замазан коммунальными властями в Санкт-Петербурге, но вот, прямо к приезду Путина, спокойно проступил на женевской стенке. Рядом с портретом Нельсона Манделы.

Русские студенты на фоне граффити с Навальным в Женеве. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Не сказать чтобы в городе Женеве и вообще в Швейцарии, где часто находят убежище далеко не самые чистые деньги, российская «диаспора» сильно поддерживала оппозицию (шестьдесят человек на митинге против Путина, притом что в городе русскую речь слышно просто на каждом шагу, — хорошее подтверждение), но что же теперь, сдаваться? Студенты становятся у стены Манделы — Навального и дружно изображают руками «сердечки», как это делает рисованный Навальный (и как это делал настоящий Навальный в клетке зала «судебных заседаний» в Москве).

Тема Навального сегодня, безусловно, будет обсуждаться, отметил перед встречей Белый дом. В понедельник после саммита НАТО Байден особо отметил, что (не дай бог. — Ред.) в случае трагедии — смерти Навального — российское руководство окончательно «испортит отношения со всем миром и со мной» в частности.

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Ну а я напоследок только расскажу технические детали встречи, которая вот-вот начнется, а результаты обсудим уже сегодня вечером.

В 12:30 по местному времени (13:30 МСК) самолет с Путиным должен приземлиться в женевском аэропорту. В 13:00 — если не будет опозданий, как это обычно «нам» свойственно, — грандиозный путинский лимузин в сопровождении внушительного кортежа должен въехать на территорию парка La Grange.

Путина встретит и проведет на виллу президент Швейцарии Ги Пармелен. Потом то же самое должно произойти с Байденом. Потом они втроем выйдут помахать ручками работникам пресс-пулов (а швейцарский президент еще и скажет короткое напутственное слово).

В 13:15 — начало саммита, который, по данным путинского помощника Юрия Ушакова, будет состоять из трех частей: разговор «в узком составе» (Путин — Лавров vsБайден — Блинкен), затем — в расширенном, потом перерыв и продолжение переговоров. В 18:00 (19:00 МСК) ожидается пресс-конференция Путина, потом — Байдена. Хотя никто не гарантирует, что встреча не затянется. Лишь бы не закончилась раньше. Ну и будем ждать текстов финальных коммюнике.

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Потом Путин еще встретится с президентом Швейцарии, но это уж они без нас обойдутся (и — наоборот).

«Совсем» двусторонней встречи Путин — Байден не запланировано. Но если президенты «захотят отойти в сторонку и поговорить тет-а-тет», то ничего не исключено, пояснил Ушаков.

В Женеве сегодня +32. Так что хотя бы с этой точки зрения сегодняшнюю встречу можно будет назвать теплой. Даже чересчур.

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI,

Женева

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