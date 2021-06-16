Байден: Россия не может диктовать, что должно происходить в мире

Журналист спросил у Байдена о вмешательстве России в президентские выборы в США, а также о недавних кибератаках, в которых США обвиняют РФ.

По словам Байдена, Путин знает, что он будет действовать так же, как в последний раз, когда случилось подобное.

“Мы ясно дали понять, что не собираемся больше позволять этому продолжаться. В конечном итоге мы отозвали послов,. мы закрыли некоторые их объекты в США и так далее”, – сказал Байден.

Он подчеркнул, что Путин знает о последствиях.

“Одно из последствий, как я предполагаю, – и это важно для него и других мировых лидеров – его авторитет во всем мире падает. Представьте, как смотрели бы на США, если бы мы прямо вмешивались в выборы в других странах и все знали об этом. Это снижает позиции страны, которая отчаянно пытается сохранить свое положение как крупной мировой державы. Так что дело не только в том, что я делаю, но и в действиях других стран, в данном случае России, которые противоречат международным нормам. Это цена, это плата. Они не могут диктовать, что должно происходить в мире. Есть другие важные государства, США являются одним из таких”, – сказал он.

Контекст:

Байден и Путин провели первую встречу с момента вступления Байдена в должность президента 16 июня в Женеве. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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