Байден: Есть реальная перспектива значительного улучшения американо-российских отношений. Угроз на встрече с Путиным не было

Байден сказал, что ближайшие месяцы послужат “тестом” того, сможет ли их сегодняшнее обсуждение приблизить страны к прогрессу. По его словам, в ближайшие полгода-год станет ясно, есть ли между государствами “стратегический диалог”. В частности, это определится по тому, произойдет ли освобождение людей из российских тюрем и будет ли заключен договор о кибербезопасности, который обсуждался на встрече.

Он также отметил, что встреча с Путиным прошла быстрее, чем ожидалось.

“Почему встреча не длилась дольше? Когда в последний раз главы двух государств проводили два часа за столом в прямом разговоре, обсуждая мучительные детали? Может, вы знаете, но я – нет”, – заявил Байден.

По его словам, президенты затронули очень широкий круг вопросов и позаботились о том, чтобы не возникло никаких недоразумений.

“Через два часа мы посмотрели друг на друга и спросили: “Хорошо. А что дальше?..” Через три-шесть месяцев мы сможем оглянуться назад и сказать, сработало ли то, о чем мы договорились. Стали ли мы ближе к серьезным переговорам о стратегической стабильности и прогрессе? Это будет тест”, – сказал президент США.

Он подчеркнул, что во время встречи “угроз не было”.

“Я просто дал ему знать, каковы мои позиции, чего, по моему мнению, мы можем достичь вместе и что США будут делать в случае нарушения американского суверенитета”, – сказал Байден.

Он также заявил, что “тональность встречи была хорошей, позитивной”, а Путин назвал их разговор “весьма конструктивным” и результативным.

Контекст:

Байден и Путин сегодня встретились в Женеве на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Байден предложил Путину встретиться на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией” во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

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