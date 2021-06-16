 

Козак после саммита Путина с Байденом заявил, что есть надежда на урегулирование конфликта на Донбассе

16.06.2021, 22:32, Новости дня
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Журналисты спросили у Козака, доволен ли он итогами переговоров Путина и Байдена по тематике Украины.

“Кажется, да”, – ответил Козак, добавив, что “есть надежда”, что “что-то сдвинется с мертвой точки”.

По его словам, Путин и Байден обсуждали вопрос Украины “довольно детально”, в частности – ключевые условия Минских соглашений. Они, как отметил Козак, предполагают прежде всего “политический диалог, выработку взаимоприемлемых политических условий” будущего статуса оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей в составе Украины.

Замглавы администрации Путина подчеркнул, что на саммите двух президентов обсуждались не механизмы разрешения конфликта на Донбассе, а только позиции сторон.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН на 10 февраля 2021 года, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе не дает реальных результатов ни в минском формате, ни в нормандском. Он выразил мнение, что на переговорный процесс по Донбассу повлияет саммит Байдена и Путина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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