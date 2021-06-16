 

Путин рассказал о звонке Байдена после резких слов

16.06.2021, 22:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Большая часть переговоров президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом прошла в закрытом режиме. Зато после этого российский лидер на протяжении нескольких часов выступал перед журналистами.

Владимир Путин касался даже самых острых тем. Не обошел он вниманием и случай, когда Джо Байден во время общения с журналистами назвал его “убийцей”. После этого, подчеркнул президент России, американский лидер позвонил ему по телефону, передает Общественная служба новостей.

“Мы объяснились. Меня эти объяснения устроили”, – заметил Путин.

Впрочем, пока говорить о прорыве в отношениях рано. Об этом может свидетельствовать реплика Владимира Путина об отсутствии новых иллюзий после встречи с Джозефом Байденом. Он добавил, что не было у него и старых иллюзий.

Сама встреча состоялась на нейтральной территории – в Швейцарии. Судя по всему, поездки американского лидера в России, как и российского – в США, пока не запланировано. По словам Владимира Путина, для встреч такого формата должны созреть определенные условия.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена продлились в общей сложности три с половиной часа. Большая их часть прошла в закрытом режиме – прессу следить за общением президентами России и США не пустили.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / «Моргенштерн весь в бриллиантах, а трусы застиранные» – Юлия Барановская раскритиковала рэпера

15.01 / Международная команда ученых выявила новое антитело к коронавирусу

04.06 / В спальне – алоэ, а в гостиной – фикус: растения, которые помогут очистить дома воздух от вредных испарений

06.10 / “Некие торсионные поля”: Андрей Кончаловский неоднозначно поздравил Инну Чурикову

21.11 / “Рожу второго, а потом сделаю”: Ида Галич рассказала о планах по увеличению бюста

17.05 / Мнение: Дебилы,…

11.08 / Вместе добьемся освобождения коллег

24.10 / Арнольд Шварценеггер опубликовал фото на больничной койке после операции

15.02 / Дочь Анастасии Волочковой начала музыкальную карьеру

30.06 / После публикации совместного фото Марии Порошиной приписали роман с Ярославом Бойко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика