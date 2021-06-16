 

Путин пошутил после встречи в Байденом

16.06.2021, 22:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналисты обратили внимание, что президент России Владимир Путин находится в приподнятом настроении по итогам переговоров с президентом США Джо Байдена. Завершить пресс-конференцию он также решил на позитивной ноте. На слова одного из журналистов о том, что тот хотел бы задать некий “вопрос про обман”.

“Синий туман, обман – сейчас песни начнем петь”, – цитирует “Царьград” Владимира Путина. Впрочем, оговорился он, заниматься этим не стоит, чтобы не вызывать недоумение у иностранных журналистов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Обокравшая Королеву «любовница» Тарзана теперь боится за свою жизнь

24.02 / Компания Samsung работает над новыми умными часами

29.11 / Мнение: Универсальное лекарство

19.10 / Онкологи: Занятия спортом могут предотвращать рак

25.07 / Мнение: Подвиг красноармейца Деева

10.03 / Ставка по ипотеке на готовое жилье в Банке ДОМ.РФ стала ниже на 0,4 п.п.

12.05 / Рэпер Джиган провел неделю в больнице с коронавирусом перед поездкой на Мальдивы

16.07 / Umidigi представила «бессмертного бизона», серию защищенных смартфонов

12.04 / Мнение: Жду ответа, иначе вы сами лжецы.

07.03 / Экономика: Внезапная стратегия ОПЕК принесла России двойную выгоду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика