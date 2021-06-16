Мнение: Переговоры Байдена и Путина в Женеве
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В Женеве начались переговоры Байдена и Путина на фоне пробивающих дно отношений между США и РФ.
Обсуждать будут много различных тем – Украину, Сирию, Белоруссию, Иран, Китай и т.д. и т.п.
Обе стороны заранее призывают многого от переговоров не ждать.
Не исключены договоренности по возвращению послов, обмену заключенными, ядерной сделки с Ираном и контролю над вооружениями. Какие-то "большие сделки" крайне маловероятны.
Последняя неделя перед переговорами сопровождалась непрекращающейся украинской истерикой.
Переговоры проходят в присутствии Блинкена. После переговоров в Хельсинки президентов США один на один с Путиным не оставляют.
Бронетехника на улицах Женевы.
Местные пишут, что в городе осуществляются самые масштабные меры безопасности за последние годы.
Плакаты призывающие к ядерному разоружению.
Хайпожоры из швейцарского кафе. Без балалайки, медведя и Петрова с Бошировым не катит.
Напротив места переговоров проходит перфоманс швейцарских гомосеков.
Также в Женеве проходит перфоманс грузинских и украинских политических гомосеков.
И одиночный пикет против путинского ГУЛАГа.
В общем, если сдать Крым, Донбасс, Осетию и Абхазию, выпустить Навального и разрешить гей-парады, то тогда и настанет та самая Прекрасная Россия Будущего. Как минимум в Женеве будут довольны.
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Источник: Colonel Cassad
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