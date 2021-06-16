Опустившиеся руки Алисы – Личное мнение

В Инстаграме Алисы Казьминой появилась настораживающая запись, в которой она то ли намекает на то, что суициднётся, то ли хайпится, то ли разводит на жалость подписчиков, то ли пытается манипулировать бывшим, то ли объявляет о прекращении ведения Инстаграма на надрыве, неадекватном самому событию.



Фото: Соцсети

Неоднозначная, в общем, запись.

Судите сами:

Это даже не пост, это крик души. Прости меня бабуля и детки, у меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля и терпение. Ничего не получается у меня, ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, как она закрывается и сегодня закрылась последняя. Многие будут писать жертва, бумеранг, карма. Я за все грехи заплатила сполна. И просила прощения. Не просила у бабули. Знаю, что будет расстроена, она очень сильная по жизни. Но у меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали всё. Просто потому что так захотелось. Я без сил, кто просил яростно о моих мольбах перед другими людьми, так вот я уже стою на коленях, так случилось за два дня. И мне с них уже не подняться. Мои милые самые любимые детки, моя единственная бабушка и мамочка простите меня за опустившиеся руки. Я дальше не могу идти вперёд. Я не могу бороться против ветреных мельниц. Я уже год больна, с разрезанным лицом, без абсолютного здоровья, без сил, потому отобрала полностью собственную жизнь своей мамы, посадив возле себя, теперь и остались на улице. Прости бабушка, что я совсем забросила тебя, простите дети, что так и не смогла выздороветь и обеспечить и сохранить вам достойную жизнь, да просто быт, и мама прости что так и не смогла все побороть и выстроить жизнь. Да хотя бы просто дать вам жилье. Спасибо подписчикам, которых стало так много, не зная меня все это время искренне поддерживали меня и предлагали свою помощь. Это делало меня сильнее. Это на сегодняшний день мой последний пост. И фото. Простите.



Интереснее, чем сама запись, — реакция людей на неё. Комментаторы разделились на два лагеря: одни орут, что так бывшей Аршавина и надо, другие просят не сдаваться и шлют «лучики добра».

Почему так? Почему даже такой грустный пост Алисы не вызвал однозначного к ней сочувствия?

На поверхности причина — в том, что Казьмина разлучница, которая оставила троих детей без отца.Истинная же причина — в том, что Алиса показала слабость.

Слабых — даже больных женщин — в нашем обществе принято добивать.

Если бы Фриске в своё время разнылась, то и её бы — с её глиобластомой — тоже бы травили.Слабость в таком жёстком обществе, как у нас, показывать нельзя.

А лучше её, в принципе, не испытывать, как это делаю я. И, пожалуй, Путин.

Потому и любите. Потому и читаете. Потому и голосуете.

Жалко вам Алису? Почему?

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