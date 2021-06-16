Футбол никому ничего не должен

Но он способен напомнить, какой была прежняя жизнь.

Если бы перенесенный на нынешнее лето Евро снова отменили, его бы уже не провели никогда. Если бы его перенесли в одну страну, то ее население не очень бы обрадовалось. Когда диковатую формулу решили оставить почти в полном соответствии с доковидными планами, впору было покрутить пальцем у виска: под удар попадали сразу десять стран. Когда зрителям разрешили присутствовать на трибунах, пусть и в сильно урезанном количестве, неизвестно, радоваться стоило или плакать.

За год мы привыкли к дистиллированному футболу. Привыкли настолько, что он начал казаться ничуть не хуже классического футбола с живыми людьми на трибунах и фоном, который невозможно воспроизвести с помощью технических средств. Это было чистенько, аккуратно, красиво, но это была прямая дорога к будущему — к футболу еще и без футболистов, к борьбе виртуальных рыцарей мяча и переживаниям за них в одиночку.

Даже странно представить подобное. Но, по крайней мере, в виртуальной игре не случилось бы ничего похожего на едва не перешедшую в трагедию драму с лидером сборной Дании Кристианом Эриксеном на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Футболист в конце первого тайма встречи датчан с финнами потерял сознание без видимых причин, пережил клиническую смерть и был спасен только чудом. Игра под знаком смерти — уже не игра.

Я о том, что и в процессе подготовки, и уже во время старта Евро-2020 турнир поджидали трудности, которых не знал ни один предыдущий европейский футбольный форум. Одни были придуманные — вроде беспрецедентного количества стран и стадионов, другие смотрелись чуть ли не карой небесной в виде пандемии, третьи определялись геополитическими проблемами, и все вместе нависало над футболом грозно и неотвратимо. Казалось бы, мелкие скандалы вкупе с очередной волной пандемии вполне реально грозили общим коллапсом.

Но пока обошлось. Мир решился все-таки провести турнир еще и потому, что цепляется за футбол как за одну из соломинок. Футбол должен напоминать о тех достаточно безмятежных временах, по которым мы сейчас тоскуем.Он должен приносить радость. Он должен, черт возьми, хотя бы элементарно отвлекать от действительности. Он должен быть великим утешителем. Он должен, должен, должен…

Только не надо взваливать на него слишком много. Достаточно того, что Евро-2020 случился, и мы, так или иначе, к нему подключаемся.

…Начавшись в Риме вполне привычно, даже сверх ожиданий, за что спасибо умной и очень мотивированной сборной Италии, во второй игровой день турнир получил драму в Копенгагене, что стало шоком для всего мирового сообщества, а локально — унылое зрелище в виде вялого сопротивления сборной РФ одному из фаворитов турнира. И если сенсационный проигрыш датчан был все-таки объясним полученным ударом, то сквозившая в действиях команды Станислава Черчесова безнадежность, причем безнадежность прежде всего идейная, настраивала на соответствующий лад. Срочно требовалось что-нибудь эмоционально вдохновляющее.

Позитив пришел из Амстердама, и в первую очередь не от сборной Нидерландов, а от соперников оранжевых.

Сборная Украины сыграла зло и весело, итог матча был неясен до последних секунд, и именно эта игра дала надежду на то, что каким-то образом все устаканится.

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Фон, судя по телевизионным репортажам из разных городов, создавал ощущение несколько наигранного веселья, но судить слишком строго не следовало: пандемия и связанные с ней ограничения, к которым непросто приспособиться, стремительно меняют состав живой болельщицкой аудитории. В Лондон, к примеру, требовалось приезжать чуть ли не за две недели до события, чтобы попасть на «Уэмбли». Привычная свобода передвижения давно осталась в прошлом, и одно это обстоятельство отсекало значительную часть фанатов, которые раньше во многом и создавали бурлящую атмосферу как внутри арены, так и вне ее. Порой эта атмосфера перехлестывала все мыслимые рамки, но без нее, в том числе футболистам как непосредственным участникам действа, было пресновато.

С четвертого игрового дня весьма неожиданно обнаружилось, что Евро-2020 бьет и рекорды, и антирекорды. В Глазго нападающий чешской сборной Патрик Шик послал мяч в голевой полет с расстояния в 45 с лишним метров. Бег голкипера хозяев Дэвида Маршалла назад к своим воротам, как и финальное попадание вратаря в сетку после того, как в нее спланировал мяч, был не менее впечатляющим.

Закрывающая программу четвертого дня «нулевая» встреча в Севилье сборных Испании и Швеции стала уникальной по времени владения мячом как хозяевами, так и гостями. В первом тайме испанцы контролировали мяч 85 процентов игрового времени, что для более или менее ровного состава участников европейских финалов результат из ряда вон выходящий. При этом шведская сборная, поставившая «суперавтобус», могла даже выиграть — если бы экс-форвард «Краснодара» Маркус Берг просто попал в створ ворот. В уже упоминавшемся матче Нидерланды — Украина все пять мячей были забиты во втором тайме, что тоже в финальных раундах не встречалось.

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Многие обратили внимание, что темп большинства матчей не соответствовал статусу турнира. Что как-то медленно все происходит, непривычно по сравнению с тем футболом, который демонстрировали не только лидеры топ-чемпионатов. Конечно, все можно объяснить тем, что команды только вкатываются в турнир, что для кого-то замедление темпа — тактическая задумка в борьбе с более мастеровитым соперником, что, в конце концов, какая-то сборная и не сможет держать высокий темп.

Но, возможно, причины лежат глубже. Возрастающая интенсивность игры очень нравится болельщикам, технологичность подхода нравится тренерам, особенно молодым, но отчего-то пугающе часто с вроде бы вполне здоровыми футболистами происходят необъяснимые обмороки, иногда случаи с потерей сознания прямо во время игры или тренировки заканчиваются не так счастливо, как нынче в Копенгагене. Высокий прессинг практически на протяжении всего матча смотрится очень эффектно, но энергозатраты при этом колоссальные, вполне возможно, подтачивающие здоровье. Нельзя исключать и фактор пандемии, добавляющий проблем и неизвестности. У меня порой создается ощущение, что даже привыкшие к очень интенсивному футболу игроки сознательно не взвинчивают темп, берегутся, еще и с учетом того, что фавориты надеются задержаться на Евро долго.

Далеко не всем удастся осуществить задуманное. Уже проиграли поляки, которые котировались выше их первых соперников — сборной Словакии. Матч был интересен не только тем, что проходил в Санкт-Петербурге (это был первый из трех матчей, переведенных в Питер из Дублина), но и тем, что среди его участников были хорошо известные российским болельщикам персонажи. «Железнодорожника» Гжегожа Крыховяка удалили, а экс-зенитовец Роберт Мак забил первый гол словаков. Уступили англичанам с минимальным счетом действующие вице-чемпионы мира хорваты. Тормознулись испанцы.

Все для всех поправимо, но проигравшие права на ошибку больше не имеют. Сборная РФ тоже на краю,

но Ольга Бузова в феерическом эфире на «Матче» призвала наших футболистов никого не бояться — как не боится никого и ничего сама звезда экрана и сцены, в том числе уже и театральной. Вокруг сборной творится привычное безумие с призывами все плохое забыть и все хорошее вспомнить, новичка больших турниров сборную Финляндии уже заранее «похоронили» с формулировками, вызывающими оторопь, и это до того бывает противно, что, если в среду все получится совсем наоборот, жалеть любителей закидать шапками не буду.

Лишь бы обошлось без внефутбольных факторов. Очень уж их много.

Владимир Мозговой

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