 

Веревский собирался приобрести “дочку” российского “Сбербанка” – СМИ

16.06.2021, 21:34, Новости дня
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Издание уточняет, что “по последним стандартам Нацбанка, Веревский в тандеме с Иванчуком и Хомутынником не подходят на роль владельцев банка такого масштаба”.

“Состояние Веревского и структура его бизнеса, вероятно, позволяют показать “белые” активы, но до банковской группы, которую хотел бы видеть НБУ, он явно не дотягивает из-за отсутствия опыта”, – говорится в материале. 

В то же время участники рынка заявили “РБК-Украина”, что у сделки “была перспектива из-за политической договоренности Веревского с властью благодаря депутатской группе “Довіра”, которую курируют Веревский с Иванчуком”.

“В Офисе президента якобы были готовы надавить на НБУ, чтобы тот не препятствовал сделке”, – утверждает издание.

“РБК-Украина” уточняет, что сделке также помешало то, что “Сбербанк” находится под санкциями, “а потому не может выводить свои активы за пределы Украины”. “Соответственно, для продажи банка сделка должна была произойти за пределами страны, что противоречит налоговому законодательству и устоявшейся практике банковского рынка. Альтернативный вариант – ОП должен был снять санкции со “Сбербанка”, чтобы тот смог вывести активы за пределы Украины”, – сказано в материале.

Однако, заключает издание, оба варианта “выглядели довольно токсичными”, из-за чего сделка была отменена.

Контекст:

Весной 2017 года по решению Совета нацбезопасности Украины против ПАО “Сбербанк” были введены санкции в связи с российской агрессией. Последний раз санкции против “Сбербанка” продлевались в марте текущего года. Банк не может выводить средства за пределы страны, а госструктурам запрещено размещать деньги на его счетах.

После введения санкций российский “Сбербанк” заявлял о намерении продать украинскую “дочку”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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