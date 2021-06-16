 

Байден заявил, что Путин “точно не хочет холодной войны”

16.06.2021, 21:34, Новости дня
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“Я думаю, что он точно не хочет холодной войны сейчас. Вот риторический вопрос я вам задам. У вас граница тысячи километров с Китаем, и Китай попытается стать наиболее мощной экономикой мира. И военной державой тоже. И вы понимаете, что [ваша] экономическая ситуация плохая, необходимо более активно способствовать росту экономики”, – отметил Байден.

Он подчеркнул, что ни США, ни РФ не заинтересованы в том, чтобы возобновилась холодная война.

“Я действительно считаю, что он так же думает. Он понимает это. Но это не значит, что он готов, действительно, сложить оружие и сказать: “Давай”. Думаю, он до сих пор обеспокоен тем, что он “окружен врагами”. И он до сих пор обеспокоен тем, что мы “действительно стараемся свергнуть его режим”. И вот это его беспокоит. Но я не думаю, что есть какие-то такие основные факторы, которые влияют на отношения с Соединенными Штатами”, – заявил президент США.

Контекст:

Байден и Путин сегодня встретились в Женеве на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.  

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Байден предложил Путину встретиться на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией” во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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