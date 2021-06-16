 

Байден о встрече с Путиным: Тональность была хорошей, позитивной

16.06.2021, 21:34, Новости дня
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“Должен сказать, что тональность нашей встречи была хорошей, позитивной. Не было никаких резких действий. Когда я был не согласен, я говорил об этом, если он не соглашался, он заявлял об этом прямо, но это не делалось в какой-то преувеличенной атмосфере, слишком многое зависело от этой встречи”, – заявил Байден.

Президент США объяснил, что считал важным встретиться с Путиным лично, “чтобы не было ошибки или искажения” того, что он хотел сообщить, и считает эту задачу выполненной. Он также назвал основные моменты, которые хотел обсудить лично.

“Во-первых, определить области практической работы, которую наши две страны могли бы проделать для продвижения наших общих интересов, а также на благо всего мира. Во-вторых, сообщить напрямую, что Соединенные Штаты будут реагировать на действия, которые наносят ущерб нашим жизненно важным интересам или интересам наших союзников. И в-третьих, четко изложить приоритеты нашей страны и наши ценности, чтобы он услышал это прямо от меня”, – сказал Байден.

Путин назвал разговор с Байденом “весьма конструктивным” и результативным.

Контекст:

Байден и Путин сегодня встретились в Женеве на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.  

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Байден предложил Путину встретиться на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией” во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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