Микитась объявил о возвращении контроля над “Укрбуд Девелопмент”

По словам бизнесмена, его долю в “Укрбуд Девелопмент” незаконно переоформили на подставных ли – Василия Полевого и Евгения Дикина.

“Около двух недель назад ко мне обратился Василий Полевой, я его не знал, не видел до сих пор ни разу, и попросил: “Я хотел бы вам вернуть [долю “Укрбуду”, которую на него оформили]. Я не знал, куда меня втянули”. Абсолютно добровольно мы провели возвращение доли от Полевого на “Базерт Девелопмент Елелелпи”, которой владею я”, – сказал Микитась.

Согласился отдать зарегистрированную на него долю и Дикин, уточнил бизнесмен. Он добавил, что “в правовом поле, непринудительно все происходило”.

По словам Микитася, к переоформлению на подставных лиц его доли в компании причастны новый собственник компании Дмитрий Федотенков и генеральный директор “Укрбуду” Олег Майборода. Она назвал их рейдерами.

“Фактически весь 2020 год я боролся за свою свободу. […] В апреле 2021 совместно с правоохранительными органами, мы начали расследование преступных действий Федотенкова, Майбороды и круга лиц, которые крышевали весь процесс хищения “Укрбуду”. Сейчас собрано очень много доказательств и передано в Государственное бюро расследований о хищении активов на сумму, более чем $60 млн”, – сказал Микитась.

По его словам, на основании этих доказательства уже открыты уголовные производства, “однако эти лица продолжают свою незаконную деятельность”.

Микитась отметил, что сейчас на “Укрбуд Девелопмент” нет ничего”.

“Сегодня ночью произошло событие, присущее всей нашей украинской экономике. Черными регистраторами, рейдерским способом было выброшено “Базерт” из реестров. Черным, преступным путем. Почему Федотенков, Майборода и их сообщники это сделали? Потому что они понимают, что расследование входит в очень активную фазу”, – добавил он.

Бизнесмен уточнил, что сейчас эта доля записана на подставное лицо Ильченко Богдана, пишет Delo.ua.

Контекст:

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Микитась заявил, что нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров – автор схем, по которым “увели” “Укрбуд”. Он добавил, что Татаров также играл особую роль в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с “Укрбудом”. По словам экс-нардепа, Майборода, Татаров и другие “завели его в ловушку”.

—