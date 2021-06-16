 

Bild – в корпоративном журнале немецкого МИД призвали реже нанимать на работу белых мужчин

16.06.2021, 21:32, Новости дня
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Министерство иностранных дел ФРГ должно больше заботится о «разнообразии», пишет Bild, ссылаясь на статью из министерского журнала InternAA. В статье отмечается, что при приёме на работу нужно давать преференции людям с миграционными корнями, восточным немцам и женщинам.


Reuters

 Журнал немецкого министерства иностранных дел InternAA призвал сотрудников ведомства к «пробуждённости», пишет Bild. Как отмечает издание, это означает, что работники немецкого МИДа должны присоединиться к движению Woke, зародившемуся в США и известному своими сомнительными методами.

К примеру, активисты этого движения пытаются срывать не устраивающие их мероприятия, называют белых расистами и организовывают университетские дни, в которые белые должны оставаться дома. Теперь эта идеология дошла и до министерства иностранных дел ФРГ, пишет Bild.

В частности, в статье InternAA говорится о том, что в министерстве не стоит допускать слишком большого количества белых мужчин среди сотрудников. Для исправления ситуации предлагается при приёме на работу делать преференции людям с мигрантским прошлым, восточным немцам и женщинам — до той поры, пока доля таких людей в МИДе не будет на том же уровне, что и доля таких людей в немецком обществе. Как отмечает издание, иными словами, при отборе в ведомство можно получить привилегии за цвет кожи, место рождения и пол.

Bild напоминает, что в одном из предыдущих изданий InternAA (от октября 2020 года) была размещена скандальная картинка. На ней была изображена фотография Джорджа Флойда, наклеенная поверх названия улицы, названной в честь известного борца с нацизмом Бернхарда Вайсса.

В ответ на запрос BILD журнал объявил, что материалы «не являются мнением редакции», и она не влияет на их содержание. «Тем не менее: так ли выглядит борьба (государства) за более справедливый мир?», — спрашивает автор.



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