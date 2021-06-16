 

«Если мы должны делать это, пусть делают все» — игроки французской сборной отказались преклонять колено в поддержку BLM

16.06.2021, 21:32, Новости дня
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Вопреки планам, игроки французской сборной по футболу не стали преклонять колено перед началом своего первого матча на Чемпионате Европы, пишет Le Parisien. Как пояснил капитан команды, этот жест имеет смысл, когда его совершают все команды, однако на европейском турнире дело обстоит не так. Как напоминает издание, первоначальное намерение французских игроков поддержать движение BLM было раскритиковано французскими политиками правого толка.


Reuters

Вопреки планам, игроки французской сборной по футболу не стали преклонять колено перед началом своего первого матча на Чемпионате Европы по футболу против сборной Германии, пишет Le Parisien. Как напоминает издание, этот жест призван был продемонстрировать поддержку футбольной команды Франции антирасистскому движению Black Lives Matter.

Хотя французские футболисты уже преклоняли колено перед товарищеским матчем со сборной Уэльса в рамках подготовки к европейскому турниру, перед стартом игры в Мюнхене они приняли решение не повторять эту инициативу. «Преклонение колена — это коллективное решение. Мы исходим из того, что если мы должны делать это, то и все страны должны сделать то же при поддержке УЕФА», — объяснил журналистам капитан и вратарь «синих» Уго Льорис. По его словам, именно это происходило на матчах Премьер-лиги, где движение было единым и сплоченным. «На этом соревновании дело обстоит не совсем так», — заметил спортсмен.

Как отмечает издание, это объяснение стало способом подвергнуть критике атмосферу, царящую вокруг жеста в последние недели. В субботу петербургские зрители освистали бельгийских футболистов за преклонение колена, в то время как российская национальная сборная осталась стоять. Англичане, которые опустились на одно колено в воскресенье перед матчем с Хорватией, также вынуждены были оправдываться. Во вторник немецкие игроки также не стали преклонять колено.

Как напоминает издание, первоначальное намерение французских игроков поддержать движение BLM было во вторник раскритиковано политиками правого толка и партией «Национальное объединение». «Любая мелочь, которую бы ни сделали я или игроки, что бы мы ни говорили, всё это подвергается различным интерпретациям… Наверное, это не очень хорошо. Атмосфера такая, что это расходится во всех направлениях», — пожаловался тренер чемпионов мира Дидье Дешам. «Это не значит, что мы не поддерживаем идею, разумеется, мы не хотим расизма в нашем спорте и в обществе», —  подчеркнул при этом Льорис.



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