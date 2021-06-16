 

FAZ – сдерживание, противостояние и диалог — в ЕС составили новую стратегию в отношении России

16.06.2021, 21:32, Новости дня
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Новая стратегия ЕС в отношении РФ исповедует тройной подход, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на заявление верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля. С одной стороны, ЕС будет сдерживать попытки РФ подорвать интересы Брюсселя, а также будет противостоять нарушениям международного права и прав человека: но с другой, в некоторых областях ЕС намерен искать диалога с Москвой.


Reuters

Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей представили совместную стратегию в отношении России, пишет Frankfurter Allgemeine. В документе отмечается, что отношения ЕС с Москвой находятся на «нисходящей траектории» и имеют тенденцию на дальнейшее ухудшение.

«ЕС нацелится на то, чтобы ограничить ресурсы, которые РФ могла бы использовать для проведения своей разрушительной внешней политики», — приводит издание отрывок из стратегии. При этом в документе также содержатся и новые предложения о сотрудничестве с Россией: к примеру, выдача большего количества туристических виз и проведение «технических переговоров» на тему экономических споров.
  
Представляя документ, верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель заявил, что стратегия представляет из себя трёхсторонний подход. По словам политика, нарушения прав человека и международного права должны отражаться, попытки РФ подорвать интересы ЕС должны сдерживаться, но в некоторых областях должен вестись поиск диалога.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, по сути, новая стратегия соответствует пяти принципам отношений с Россией, разработанным ещё в 2016 году. Тогда связи с Москвой были ограничены, а нормализация завязана на выполнение Минских соглашений. При этом оставалась возможность для «выборочного диалога» в тех вопросах, что интересны Брюсселю. 

Между тем, послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии, пишет Frankfurter Allgemeine. В санкционный список попало 78 физических лиц и организаций. 



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