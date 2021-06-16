 

Общество “Знание” организовало встречу с Терешковой для активистов РДШ

16.06.2021, 21:26, Разное
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В среду первая женщина-космонавт Валентина Терешкова встретилась с активистами Российского движения школьников (РДШ). В беседе также приняли участие конкурсанты “Большой перемены”. На встрече присутствовал и российский космонавт, Герой РФ Олег Кононенко. Он был в космосе четыре раза и провел там в общей сложности 737 суток (больше двух лет), что особенно удивило школьников.

Валентина Владимировна, общаясь с активистами РДШ, отметила, что полет в космос требует не только физических сил, но и больших знаний по многим отраслям науки. “Опыт любой работы ценен в космосе. Но, конечно, самое большое впечатление оставляет Земля. Она такая разная!”, – сказала она.

Также Терешкова рассказала как семья отреагировала на ее полет в космос. По словам первой женщины-космонавта, тогда нельзя было рассказывать даже родственникам о таком событии. Перед полетом ей пришлось написать для матери письма, в которых рассказывалось об обыденных занятиях. Мать Терешковой узнала о полете дочери лишь тогда, когда об этом сообщили всей стране.

Стоит отметить, что с 58-ой годовщиной первого полета в космос Валентину Владимировну поздравила актриса Юлия Пересильд, которая осенью 2021 года отправится на Международную космическую станцию для съемок фильма “Вызов”. “Несколько недель готовясь к полету и пройдя всего одну тысячную того, что вам пришлось испытать, понимаю, насколько это титанический труд”, – сказала артистка.

В онлайн формате к встрече подключились более 300 школьников из 11 регионов России. Всего в прямом эфире участвовали более 150 тысяч зрителей. Встреча была организована обществом “Знание” в партнерстве с РДШ, конкурсом «Большая Перемена» и другими представителями детско-юношеских организаций и объединений.



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