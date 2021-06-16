 

Закон «Единой России» о занятости единогласно принят в ГД

16.06.2021, 21:20, Новости дня
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Принятые депутатами Госдумы поправки «Единой России» продолжают систему изменений социально-трудовых отношений. Они позволят использовать технологии цифровизации на благо граждан, сказал первый заместитель руководителя фракции партии Андрей Исаев в ходе пленарного заседания.

«Сегодня мы принимаем чрезвычайно важный законопроект для миллионов наших сограждан. Он предоставляет возможность выбора – либо очный приход в службу занятости, либо решение подавляющего большинства вопросов в онлайн-режиме. Он избавляет граждан от необходимости бегать и собирать справки, <…> расширяет категории тех, кто сможет получить помощь и поддержку различных видов от служб занятости, <…> систематизирует работу с инвалидами в поисках работы переносит норму о квотировании рабочих мест для инвалидов в закон о занятости населения», – отметил парламентарий. Об этом говорится на сайте ЕР.

Данный закон прошел беспрецедентно широкое обсуждение, напомнил Андрей Исаев. «По инициативе «Единой России» его обсуждали на площадках во всех регионах нашей стране, в нем участвовали профсоюзы, работодатели. Мы получили замечания и предложения от более, чем 70 регионов», – отметил он.

В новом созыве «Единая Россия» продолжит работу по совершенствованию трудового законодательства. «Действительно, изменения назрели, закон в действующей редакции был принят 30 лет назад. Мы увидели, что работа должна быть продолжена, и в следующем созыве с учетом поступающих предложений внесем новую редакцию закона о занятости, редакцию, направленную на защиту прав и интересов наших граждан», – подытожил Исаев.

Ранее сообщалось, что в следующем созыве Госдумы «Единая Россия» намерена продолжать работу над изменениями трудового законодательства, чтобы обеспечить дополнительные гарантии работникам и работодателям.



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