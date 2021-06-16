 

Байден дал полгода-год на урегулирование отношений с Россией

16.06.2021, 21:20, Новости дня
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Президент США Джо Байден по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что следующие 6-12 месяцев покажут, удалось ли РФ и США запустить стратегический диалог, договориться об обмене заключенными.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

Вечером в Женеве завершилась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов РФ и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.



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