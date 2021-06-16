Мнение: От “Амебы” до “Экипажа”

Позывные и почтовые адреса командиров украинских воинских частей в АСУ "Днепр".

Документы выложил "Джокер ДНР".

Стоит отметить, что еще несколько лет назад на Украине гремел скандал на тему того, что компьютеры с АСУ "Днепр" слабо защищены и там возможны утечки информации.



Логин – админ. Пароль – админ. Что же могло пойти не так.

Власюк 13 июля 2018 года повторно обратился в СНБО, где указал на отсутствие реакции на его обращение. Одновременно он отправил дополнительно информацию в Аппарат ВР Украины, который в свою очередь 20 июля 2018 года ответил, что информация передана в Комитет ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. В СНБО на повторное обращение ответили, что направил обращение в СБУ и МОУ для повторного рассмотрения. "Пошел 4 месяц, а пароли доступа к техническим средствам, серверам и компьютерам МО остаются теми же: 123654 и admin…", – пишет Дубинский и добавляет, что после повторного обращения Власюка его полностью отключили от сетей АСУ "Дніпро", организовали проверку Генштаба и угрожают ему уголовным преследованием.Учитывая такой объем утечки информации, противнику достаточно было всего нескольких дней чтобы просканировать всю сеть АСУ "Дніпро" и создать топологию всех сетей по роду и виду войск, структурным подразделениям и использовать данную сеть для выяснения поставленных задач, учитывая то, что услуги связи предоставляются Укртелекомом, отмечает журналист.

https://strana.ua/news/163030-v-minoborony-zapressinhovali-sisdmina-kotoryj-pozhalovalsja-na-slishkom-prostye-paroli-admin-i-123456-.html – цинк

В итоге, как и предполагал Власюк в 2018-м году, информация из АСУ "Днепр" утекает в открытые источники в промышленных масштабах. Отличная работа СВР Украины и СБУ. Хорошо хоть пароли на 12345678 и qwerty не заменили.

И если столько таскают хакеры, то сколько же из таких дыр таскают спецслужбы. Думаю, это риторический вопрос.

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