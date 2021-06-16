 

Мнение: Вежливость

16.06.2021, 21:14, Разное
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Кремль отказался от протокольных мероприятий в аэропорту Женевы – вежливость со стороны швейцарских властей не требуется, встречать Путина необязательно. Думаю, швейцарцы только рады и произнесли только одно слово "Уффф"

Причина понятна – нужно пожимать руки, находиться в непосредственной близости. Вакцина-то российская, которой (может быть) закинулся наш президент, может и не имеет аналогов, но лучше бы поберечься. И так буквально на подвиг пошел, прямо-таки под танк свое драгоценное здоровье бросает. А тут еще протокол какой-то. Обойдемся без визитов вежливости.

Кстати, никаких посещений швейцарских властей вообще не предусмотрено. По той же причине – вряд ли швейцарское руководство высиживало две недели карантина, чтобы иметь честь быть представленным перед светлым ликом. А потому – переживут.

Источник: Эль Мюрид



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