Мнение: Вежливость

Кремль отказался от протокольных мероприятий в аэропорту Женевы – вежливость со стороны швейцарских властей не требуется, встречать Путина необязательно. Думаю, швейцарцы только рады и произнесли только одно слово "Уффф"

Причина понятна – нужно пожимать руки, находиться в непосредственной близости. Вакцина-то российская, которой (может быть) закинулся наш президент, может и не имеет аналогов, но лучше бы поберечься. И так буквально на подвиг пошел, прямо-таки под танк свое драгоценное здоровье бросает. А тут еще протокол какой-то. Обойдемся без визитов вежливости.

Кстати, никаких посещений швейцарских властей вообще не предусмотрено. По той же причине – вряд ли швейцарское руководство высиживало две недели карантина, чтобы иметь честь быть представленным перед светлым ликом. А потому – переживут.

—