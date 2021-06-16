Мнение: Доплата за низкую зарплату, бесплатные квартиры в России и стипендии для школьников

1. Справедливороссы продолжают радовать электорат коммунистической риторикой. Теперь они сосредоточились на второй части лозунга «отнять и поделить». Выдвигают план, как именно нужно делить бюджет:

https://lenta.ru/news/2021/06/13/extra/

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Ura.ru предложил доплачивать россиянам с низкой зарплатой из бюджетных средств.

«Мы должны выстроить стандарты потребления. Дальше к ним привязать базовый доход. Потом этот базовый доход обеспечивать уже с помощью экономической политики, в том числе бюджетных мер», — отметил Аксаков.

По его словам, в стране необходимо внедрить минимальный социальный стандарт, необходимый для обеспечения достойного уровня жизни граждан.

При этом величина такого стандарта должна рассчитываться для каждого региона отдельно. «Доходы у всех разные и, очевидно, до минимального стандарта у каждого будет не хватать разной суммы. Один получает, условно, 25 тысяч рублей, другой — 35 тысяч», — отметил Аксаков.

Ранее замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Олег Шеин предложил установить в России безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей в месяц.

Нетрудно догадаться, к чему привела бы реализация такого предложения на практике. К снижению зарплат и к их посерению.

2. Современная Россия тоже раздаёт бесплатные квартиры:

https://lenta.ru/news/2021/06/12/ktopoluchitkvartiry/

В 2021 году насчитывается около 140 категорий россиян, которые имеют право на получение бесплатного жилья от государства. О способах получения квартиры рассказала президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, передает «Российская газета».

По словам Косаревой, самой массовой категорией на получение жилья являются так называемые очередники, которые встают на учет в муниципалитетах.

Уточняется, что с 2005 года в очередь могут встать малоимущие. «Кто относится к малоимущим — определяют власти каждого региона, исходя из размера регионального прожиточного минимума. При этом учитывается не только денежный доход, но и подлежащее налогообложению имущество членов семьи (например, автомобили, дачи, яхты и прочее)», — говорится в статье.

Встать в очередь можно, если в период с постановки в очередь до получения жилья на каждого члена семьи приходится жилплощадь меньше учетной нормы. Однако единой нормы по стране нет, она определяется в каждом муниципалитете отдельно.

Например, у московского очередника должно быть менее 10 квадратных метров общей площади на члена семьи в отдельной квартире и менее 15 квадратов в коммуналке.

Для постановки в очередь нужно подать документы в муниципалитет. При этом если человек намеренно ухудшает свои жилищные условия, то его поставят в очередь только через пять лет.

Также президент Фонда «Институт экономики города» отметила, что, кроме «очередников», на бесплатное жилье могут рассчитывать некоторые категории льготников: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, дети-сироты, судьи, прокуроры.

Заметьте, что требование менее 10 квадратных метров на человека для выдачи квартиры — в разы мягче, чем требования в СССР. В Москве и в Ленинграде в квартирную очередь ставили только тех, у кого было менее 5 метров (примерно) на человека.

3. А вот другая депутатская идея, на этот раз от ЛДПР. Школьникам хотят выплачивать деньги за высокую успеваемость:

https://www.mk.ru/social/2021/06/16/deputat-predlozhil-vvesti-stipendii-dlya-odarennykh-shkolnikov.html

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин предложил ввести стипендии для одаренных школьников по всей России.

«Любая материальная поддержка – это дополнительный стимул. Поэтому стипендии нужно ввести во всех субъектах Российской Федерации и тем самым поддерживать наших школьников», – рассказал Березин порталу URA.RU.

Березин считает, что такая мера позволит в будущем увидеть хороших ученых, преподавателей, тех, кто будет развивать страну.

По его мнению, размер стипендии следует установить, рассмотрев опыт регионов, где уже действует подобная мера поддержки. При этом депутат подчеркнул что для школьников будет важна любая поддержка, будь то 3 или 20 тысяч.

Звучит уже не так плохо, как лобовая раздача денег от справедливороссов. Выплаты отличникам помогли бы существенно поднять их статус и промотивировать заметную часть детей лучше учиться.

Но есть и подводные камни. Богатых отличников ещё больше будут не любить двоечники и троечники, социальное напряжение в школах повысится. Может начаться массовое мошенничество с оценками.

И, наконец, вероятно, самый неприятный фактор: если дети привыкнут получать деньги за штудирование современной школьной программы, – значительная часть которой намеренно оторвана от потребностей реальной жизни, – они могут столкнуться с крупными проблемами, когда повзрослеют и попытаются устроиться на нормальную работу.