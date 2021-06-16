Свистнем всем на зависть?

На арену Евро-2020 выходит столичный арбитр Сергей Карасев.

Вляпаться или войти в историю имеет шанс не только дружина Черчесова. Нашу страну на футбольном празднике представляет судья Сергей Карасев с верными помощниками — лайнсменами Игорем Демешко и Сергеем Гаврилиным. Бригада уже получила назначение на матч Италия — Швейцария, намеченный на 16 июня. «Новая» вспоминает, как советские и российские рефери работали на мировых и европейских форумах.

Сергей Карасев. Фото: Олег Бухарев / ТАСС

В 1958 состоялся дебют не только сборной СССР на мировом форуме, но и отечественного арбитра Николая Латышева. Причем 44-летнему москвичу с ходу доверили матч открытия — Швеция — Мексика. Строгая комиссия признала его работу «четкой и высокопрофессиональной». После чего Николай Гаврилович провел еще четыре встречи. Правда, в те времена конкретного разделения на судей в поле и на линии не существовало. В том плане, что все были взаимозаменяемы. И четвертьфинал Франция — Северная Ирландия Латышев отбегал с флажком в руке. Зато в Чили-62 он уже, образно выражаясь, правил бал весь турнир: Англия — Аргентина, Италия — Швейцария, Чехословакия — Венгрия и на десерт — финал между бразильцами и чехами. В одном из эпизодов европейцы были недовольны, тем, что Латышев не дал пенальти в ворота кудесников мяча за игру рукой Джалмы Сантоса в своей штрафной. Но повтор подтвердил правоту русского судьи, и президент ФИФА Стэнли Роуз без колебаний вручил Латышеву, завершавшему карьеру, «Золотой свисток».

Спустя четыре года на первый план вышел Тофик Бахрамов, трудившийся в Туманном Альбионе в разных ипостасях на четырех матчах и сочинивший под занавес англо-немецкий ребус, который болельщики и специалисты не могут разгадать до сих пор. Дело было в финале. При счете 2:2 в дополнительное время Джеффри Херст нанес удар по воротам Ганса Тилковски. Снаряд попал в перекладину, спикировал в линию и выпорхнул в поле. Главный арбитр Готфрид Динст, не зная, засчитывать мяч или нет, побежал за помощью к лайнсмену. И после короткой беседы швейцарец к радости Чарльтона и компании и к ужасу футболистов из ФРГ указал на центр — гол был. Чуть позже хозяева мундиаля еще раз огорчили соперника и в итоге подняли над головой Кубок (4:2). А вот смелость Бахрамова, отсудившего, к слову, на следующем чемпионате мира полуфинал Бразилия — Уругвай, стала на полвека предметом обсуждения и сплетен. Ведь повтор ситуацию не прояснил.

Тофик Бахрамов. Фото: Википедия

Спустя много лет английские телевизионщики, используя компьютерные прибамбасы, разобрали момент со всех сторон и пришли к выводу, что пятнистый ленточку все-таки пересек. Но поклясться на Библии, что называется, не готов никто. В своих мемуарах арбитр писал, что отскока он не видел, но посчитал, что мяч коснулся сетки, и потому взятие ворот зафиксировал. Автор спорного мяча Джеффри Херст, приезжавший в 2011-м на могилу судьи, в своих воспоминаниях также однозначного ответа не дал.

Зато Маргарет Тэтчер, встретившаяся с Бахрамовым во время официального визита в Азербайджане в 1992-м, сказала, что «англичане помнят его справедливое и мужественное решение».

Кстати, Тофик Бахрамов оглы остается единственным арбитром, в честь которого назван стадион (его имя носит Республиканская арена в Баку).

Возможно, именно судьбоносный вердикт Бахрамова помешал Павлу Казакову в 1974-м отсудить финал между сборными Голландии и ФРГ. На том первенстве он дважды выводил команды на поле в качестве главного (Аргентина — Италия, ФРГ — Швеция) и дважды зорко следил за происходящим на бровке. Сработал во всех случаях классно и готовился к решающей встрече. Однако в последний момент его кандидатуру отвергли. Причем зарубежные коллеги Казакова были уверены, что немцы побоялись русского и надавили в кулуарах на чиновников, отвечающих за распределение блюстителей закона.

Алексей Спирин. Фото: Википедия

На последующих планетарных состязаниях арбитры из страны советов (Анатолий Иванов, Валерий Бутенко, Николай Левников) больших высот не достигали, получая назначения лишь на поединки группового этапа. Разве что Алексей Спирин в 1990-м отмахал флажком в 1/8 финала между аргентинцами и бразильцами. С другой стороны, именно Спирину, который судил первую майскую битву за Кубок УЕФА-91, доверили и матч-открытие Евро-92 — Швеция — Франция. Алексей Николаевич отсвистел на пятерочку и наградил Эрика Кантона желтой карточкой, с которой суровый форвард вежливо согласился.

К сожалению, и без скандалов с участием наших рефери не обходилось. В 1982-м Мирослав Ступар из Ивано-Франковска вписал свое имя в историю мирового судейства, проявив в безобидном матче Франция — Кувейт непозволительную слабость. А случилось следующее. Во втором тайме «мушкетеры» отличились в четвертый раз. Ступар мяч засчитал, но на поле выскочили брат эмира Кувейта Ябер Аль-Ахмад в сопровождении личной охраны и президент футбольной федерации Фахд Аль-Сабах и принялись рассказывать Мирославу Ивановичу сказки про офсайд, приказав своим парням идти в раздевалку. Ступар под страшным «гипнозом» шейха впал в ступор, сдался и отменил гол. Подобных «поворотов» на чемпионатах мира никогда не было. И ФИФА после такого шапито оштрафовала Кувейт на 25 000 швейцарских франков за «попытку срыва», а Ступара дисквалифицировала за «малодушие».

Поучиться бы Ступару у Валентина Иванова. Вы еще на забыли поединок между Португалией и Голландией в плей-офф ЧМ-2006 в Германии? Сын знаменитого футболиста и великой гимнастки, не стесняясь, раздал едва ли не всем братьям по желтым и красным серьгам: 16 предупреждений и четыре удаления. Позже фанаты окрестили самую грубую встречу в истории мундиалей «Битвой при Нюрнберге». Помогали Валентину Валентиновичу вершить суд над друзьями Криштиану Роналду и Арьена Роббена его верные лайнсмены Николай Голубев и Евгений Волнин. Президент ФИФА Зепп Блаттер по горячим следам обвинил главного в «непоследовательности» и предложил «показать горчичник самому Иванову», но потом извинился и взял свои слова назад.

Валентин Иванов. Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Крутов

Тем не менее «широкий жест» Иванова наверняка повлиял на то, что ни в ЮАР-2010, ни в Бразилию-2014 никто из российских служителей Фемиды не отправился. А вот на Евро-2016 во Францию полетел как раз Сергей Карасев, которому удалось даже в нашем продажном чемпионате имени Прядкина научиться свистеть по совести. Русский Коллина (Карасева сравнивают с легендарным итальянским рефери из-за отсутствия шевелюры) отсудил две встречи группового этапа — Румыния — Швейцария (1:1) и Исландия — Венгрия (1:1), в которых, как под копирку, показал по шесть желтых карточек и поставил по одному пенальти. Особых претензий к нему у высокого начальства не было, но матчей плей-офф ему не доверили.

Впрочем, Карасев не расклеился, продолжал трудиться в поте лица и вынырнул на чемпионате мира, где наши судьи не появлялись 12 лет. Кто-то скажет, что юристу по профессии прежде всего помогла политика партии: ведь домашний фестиваль без местных дирижеров со свистками — нонсенс. Но напомню: крутой форум впервые за 80 лет не обслуживали арбитры из Англии. Так что дипломатия дипломатией, но по блату оказаться на поле в компании 22 миллионеров в гетрах нереально. И пусть с играми на выбывание у рефери опять не сложилось, но поединок между перуанцами и австралийцами, завершившийся победой красно-белых (2:0), Карасев с помощниками Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным отработали уверенно.

…По ходу этого сезона отец троих детей допускал, надо признаться, чудовищное количество ошибок в матчах премьер-лиги. А вот лигочемпионские сражения («Аякс» — «Мидтъюлланд» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах) рассудил весьма грамотно и заслуженно попал на свой третий подряд международный турнир.

И отечественные болельщики уверены, что отметивший 12 июня свой 42-й день рождения Сергей Карасев станет лучшим российским представителем на Евро-2020 и блеснет лысиной и четким арбитражем не один раз.

Андрей Успенский

P.S.Прямая трансляция матча Италия — Швейцария — 16 июня в 22.00 на телеканале «Россия-1».

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