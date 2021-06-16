8 книг, которые стоит прочитать женщине: про выгорание, тело и внутреннюю мать

Самооценка

Книга для всех, кто хотел бы укрепить уверенность в себе. Внутри — пошаговая программа с практичными рекомендациями, тестами и упражнениями, которая поможет побороть сомнения в себе, избавиться от саморазрушительных мыслей, признать свои сильные стороны и безусловную ценность. Основана на научных данных и многолетнем опыте автора, доктора философии Гленна Ширальди.

Больше чем тело

Любой человек — гораздо больше, чем просто тело. Так почему мы смотрим на свое отражение глазами постороннего и оцениваем себя, как вещь? Эта книга поможет сформировать позитивный образ тела. Авторы опираются на теорию бодинейтральности. Вы научитесь “слышать” свое тело, принимать себя таким, какой вы есть, пройдете путь от самообъективации к самореализации.

Это норм!

“Превращаюсь в комочек плесени…” — такое ощущение возникает иногда на работе. Даже если она любимая. Елена Резанова, карьерный консультант и автор бестселлера “Никогда-нибудь”, говорит: это норм. Путь профессионала — это не прямая ясная дорога до самого горизонта. Все может пойти не так, как мы привыкли думать, но это не значит, что все неправильно.

Самосострадание

Пока мы требуем и требуем от себя новых побед, от нас ускользает сама жизнь. Доктор Кристин Нефф предлагает руководствоваться самосостраданием. Ее методика — это сочетание западной психологии с восточными медитативными практиками. В книге вы найдете упражнения, которые помогут избавиться от неуверенности и проникнуться добротой к себе.

Как хочет женщина

Эксперт в области полового воспитания с двадцатилетним опытом Эмили Нагоски написала книгу, в которой рассказала о том, как устроена женская сексуальность. Вы узнаете, как получать множественные оргазмы и перестать стесняться своего тела. А заодно увидите, что с точки зрения сексуальных отношений вы целостны и здоровы — даже если пока не совсем уверены в этом.

Обретение внутренней матери

Почему мы стараемся жить тихо и незаметно? Откуда берется чувство, что мы недостаточно хороши? Почему терпим плохое отношение к себе? Магистр психологии Беттани Уэбстер считает: часто дело в материнской травме — боли, которую женщины передают из поколения в поколение. В этом руководстве вы найдете инструменты для выявления травмы и стратегии, чтобы ее исцелить.

Выгорание

“Торжественно обещаем, — пишут Эмили Нагоски и ее сестра Амелия, — где бы вы сейчас ни находились — на дне отчаяния, в поисках выхода или на дороге саморазвития — вы найдёте в этой книге полезные штуки”. В этой книге про выгорание — конкретные техники по управлению эмоциями и работе с собой. Поиск собственного “я” и честный разговор о проблемах современных женщин.

Эстетический интеллект

Мы привыкли использовать разные виды интеллекта: IQ, эмоциональный, социальный… Но есть и еще один — эстетический. Умение видеть и понимать красоту. Эксперт по моде и роскоши Полин Браун досконально его изучила. За 25 лет руководства подразделением Moёt Hennessy — Louis Vuitton она узнала, что кажется людям привлекательным и почему.