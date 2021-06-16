Мнение: Вакцина для антиваксеров

Прочитал забавный совет: тем, кто не признает ковидо-вакцинации, но желает сохранить социализацию в борьбе с мировым Биллгейтсом, рекомендуется прививаться Эпиваком (разработка того самого “Вектора”, который на самом деле отечественная лаборатория по созданию всякого биологического и химического оружия). От Эпивака, как показывают исследования энтузиастов, не бывает ни антигенов, ни побочек, ни антител – вообще ничего, то есть это, скорее всего, банальный физраствор. Идеально!

Вроде и привился, можно всех перевозбудившихся ковидобесов посылать, размахивая у них перед носом “сертификатом о вакцинации” – и в то же время минимальный вред здоровью. Такую вакцину надо было придумать – я рад, что Россия и здесь первая. Да здравствует Вектор!

Я сам, правда, покуда воздержуся.

Конец твоим страданиям

И разочарованиям

И сразу наступает хорошая погода

Когда тебе

Или ему

Когда ну все равно кому

(ТОЛЬКО НЕ МНЕ!)

Подарят в День Рождения

Вакцину Эпивак!!