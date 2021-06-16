 

Китайские эксперты уверены в фиаско в ракетной сфере США из-за отказа от российских двигателей

16.06.2021, 20:38, Разное
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Китайское издание Baijiahao рассказало о реальном положении военно-воздушных сил США. Эксперты, консультировавшие авторов публикации, уверены в том, что Соединенные Штаты потерпели фиаско в ракетной сфере США из-за отказа от российских двигателей.
Несмотря на постоянные заверения властей США в их военном превосходстве, с этим соглашаются не все. Так, китайское издание Baijiahao высказало сомнения относительно реальной мощи вооружений и технологий Пентагона. Так, эксперты, принимавшие участие в написании соответствующей статьи, рассказали о действительном положении в ракетной сфере Соединенных Штатов.

После того, как в Белом доме приняли решение отказаться от применения российских двигателей, ситуация с оснащением армии США существенно ухудшилось. Непродуманное и опрометчивое решение Вашингтона привело к настоящему фиаско. На данный момент американские инженеры все еще не смогли представить моторы, которые могли бы быть сопоставимы с техникой ВВС Российской Федерации.

Не так давно все западные СМИ сообщали о расторжении контракта с Роскосмосом, как о величайшем достижении. Однако, как оказалось, никакие подрядчики не смогли создать продукт, обеспечивший замену систем РФ согласно распоряжению Конгресса США. Имеющиеся разработки силовых установок не могут быть лицензированы еще долгое время. Теперь же, предполагают китайские эксперты, РФ сможет выдвинуть новые условия для заключения договора о поставках.

Источник: inforeactor.ru



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