Военный эксперт заявил о признании НАТО отставания от России по вооружениям

Эксперт в военной сфере Константин Сивков проанализировал недавнюю речь генерального секретаря НАТО. Специалист заявляет о признании Североатлантическим альянсом существующего отставания уровня развития вооружений от России.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, в котором, среди прочего, затронул тематику новейших типов оружия. Российский военный эксперт Константин Сивков проанализировал сказанное главой Североатлантического Альянса и пояснил о своих выводах. Так, доктор военных наук уверен, что Запад, по сути, признал свое отставание от России.

Так, Столтенберг рассказал о начале разработке методики контроля над новыми видами оружия. Сивков напомнил, что армия РФ обладает различными типами вооружений, среди которых и автономные, а также системы гиперзвуковых технологий. Соединенные Штаты, в свою очередь, прогрессируют в развитии беспилотников, однако их мощность не сопоставима с российскими. Западные армии очень сильно отстают в сфере роботостроения для военных целей и разработке гиперзвуковых самолетов.

При этом российский эксперт уверен, что ни на какие ограничения относительно данных видов оружия соглашаться нельзя. Именно на них в РФ делают ставку в деле национальной безопасности на морских границах РФ. Почти столетие назад, в 1922 году, США, Великобритания, Италия, Франция и Япония решили вместе ограничить вооружения, применяемые на море. Эти меры фактически закончили эпоху господства Великобритании на воде.

Источник: inforeactor.ru