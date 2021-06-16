Путин отрицает причастность России к атаке на американский топливопровод

Путин сказал, что сфера кибербезопасности является “чрезвычайно важной в мире вообще, для Соединенных Штатов – в частности, и для России – тоже в таком же объеме”.

“Вот например, мы знаем о кибератаках на трубопроводную компанию в США. Знаем также, что компания вынуждена была заплатить $5 млн шантажистам. Часть денег, по моей информации, уже вернули из электронных кошельков, а часть – нет. Ну при чем здесь государственные органы России?” – отметил он.

Глава Кремля заявил, что РФ сталкивается с такими же угрозами.

“В частности, например, на систему здравоохранения одного из крупных регионов Российской Федерации. Мы видим, откуда происходят атаки, видим, что эта работа координируется из киберпространства США. Я не думаю, что Соединенные Штаты, официальные власти заинтересованы в манипуляциях подобного рода. Нужно просто отбросить всякие инсинуации и на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах Соединенных Штатов и Российской Федерации. Мы, в принципе, об этом договорились, и Россия к этому готова”, – сказал глава РФ.

Путин также заявил, что России нет в списке стран, из которых осуществляется наибольшее число кибератак в мире.

Контекст:

Об атаке на Colonial Pipeline стало известно 9 мая. Этот трубопровод транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на восточное побережье США. Из-за кибератаки его работа была заблокирована до 13 мая. По данным СМИ, Colonial Pipeline выплатила устроившим кибератаку хакерам $5 млн выкупа.

По данным Associates Press, Darkside – это группировка профессиональных вымогателей, которая действует с августа прошлого года. По их заявлениям, они не атакуют больницы и дома престарелых, образовательные или правительственные объекты и жертвуют часть своей выручки на благотворительность. Также группировка не атакует страны постсоветского пространства.

ФБР подтвердило, что хакерскую атаку на Colonial Pipeline действительно провела группировка Darkside. “Есть веские основания полагать, что преступники, совершившие нападение, живут в России”, – заявил президент США Джо Байден. Он отметил, что ФБР не считает причастными к атаке правительство или президента РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 мая заявил, что Россия “не имеет никакого отношения” к кибератаке на американскую компанию Сolonial Pipeline.

—