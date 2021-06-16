Путин о встрече с Байденом: Разговор получился конструктивным, я убедился, что он человек опытный. Зарницы доверия промелькнули

“Первое – общая оценка. Я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но! На мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен”, – ответил Путин на вопрос журналиста CNN о том, были ли дружественными переговоры с Байденом.

Он также отметил, что после “резких заявлений” Байдена тот позвонил Путину и они “объяснились”, после чего президент США предложил встречу.

“Мы встретились. И повторяю, разговор был весьма конструктивный. Я лишний раз убедился в том, что президент Байден – человек очень опытный. Это совершенно очевидно. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз”, – подчеркнул Путин.

На вопрос Euronews, удалось ли им с Байденом выйти на “новый уровень взаимопонимания и – главное – доверия”, Путин процитировал российского писателя Льва Толстого: “Лев Толстой как-то сказал: “В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими. Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули”.

В то же время он подчеркнул, что никаких иллюзий по поводу российско-американских отношений у него “нет и быть не может”.

Путин также отметил, что на встрече ни одна сторона не пыталась давить на другую.

“Никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой, открытый и без всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем. Я повторяю еще раз: ни с нашей стороны, ни с их стороны никакого давления не было. Да и бессмысленно, люди же не для этого встречаются”, – отметил президент РФ.

По его словам, встреча в целом была результативной, предметной и “проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов”.

“А главный из них – это вот те зарницы доверия, о которых мы сейчас говорили”, – подытожил Путин.

Контекст:

Байден и Путин встретились 16 июня в Женеве на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Байден предложил Путину встретиться на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией” во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

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