“Как я могу быть президентом США и не говорить о правах человека”. Байден рассказал, какие темы обсудил с Путиным

“Мы должны сотрудничать в наших общих интересах. У нас, конечно, есть разногласия. И я за то, чтобы президент Путин понимал, почему я говорю определенные вещи, почему поступаю определенным образом и как мы будем реагировать на те или иные действия, которые наносят урон нашим интересам”, – сказал Байден.

Он подчеркнул, что его действия не направлены против России или кого-либо еще.

“Ни один президент США не может сохранить доверие американского народа, если не будет защищать демократические ценности, не будет выступать в защиту всех свобод, которые, по нашему мнению, должны принадлежать мужчинам и женщинам. Это находится в ДНК нашей страны, мы постоянно об этом говорим. Дело не в том, чтобы совершать нападки на Россию за нарушение прав человека. Просто в этом состот наше естество. Как я могу быть президентом Соединенных Штатов и не говорить громко, если происходит нарушение прав человека?” – заявил Байден.

Он объяснил, что на фоне этого США беспокоит ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

“Я дал понять Путину, что мы будем продолжать поднимать тему с правами человека, потому что в этом состоит суть нашего мировоззрения”, – отметил президент США.

В разговоре с Путиным он также затронул тему свободы слова и свободы прессы.

“Я говорил, что мы не будем терпеть нарушения нашего демократического суверенитета, вмешательства в наши выборы. Мы будем реагировать на это. Я говорил о сферах взаимных интересов, стратегической стабильности, чтобы наши дипломаты вместе могли работать над контролем вооружений”, – сказал Байден.

Среди затронутых тем – также территориальная целостность Украины, кибербезопасность, гуманитарная ситуация в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона.

Контекст:

Байден и Путин сегодня встретились в Женеве на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Байден предложил Путину встретиться на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией” во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

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