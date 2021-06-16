Путин: Байден не приглашал меня в гости

Журналистка напомнила, что Путин встречался с Байденом, когда тот был вице-президентом США.

“И он сказал, что посмотрел вам в глаза и не видел там души. Вы сказали, что “значит, мы понимаем друг друга”. Вы ему посмотрели в глаза. Что вы там видели? Вы видели человека, с которым можете работать?”, – сказала она.

“Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не делал такого приглашения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия. Что касается “посмотреть в душу” – увидеть-не увидеть что-нибудь. Я слышу это не впервые и я, чесно говоря, такого разговора не помню, но допускаю. Но если вы у меня спросили о том, каков собеседник и партнер президент Байден, я могу сказать, что очень конструктивный. Взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно”, – ответил Путин.

Контекст:

Байден и Путин провели первую встречу с момента вступления Байдена в должность президента 16 июня в Женеве. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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