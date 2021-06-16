 

Выполнение предписания НАПК по Витренко приведет к разрыву договоров с членами набсовета “Нафтогаза” – юристы НАК

16.06.2021, 20:36, Новости дня
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Глава НАПК Александр Новиков в своем предписании ссылался на статью 26 закона “О предотвращении коррупции”. По мнению юридического департамента НАК “Нафтогаз України”, это предписание является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Юристы “Нафтогазу” подчеркнули, что выполнение одного из требований предписания (отменить пункт 9 распоряжения Кабинета Министров Украины от 28.04.2021 №370-р.) приведет к отмене решения общего собрания компании о полномочиях министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на подписание гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета.

Витренко сообщил, что наблюдательный совет информацию о предписании НАПК с ним не обсуждал. Он подчеркнул, что, по его мнению, предписание противоречит букве и духу закона и является примером “избирательного правосудия”.

Контекст:

15 июня глава НАПК заявил, что назначение Витренко признали незаконным, и потребовал расторгнуть с ним контракт.

Глава наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” Клэр Споттисвуд уже инициировала отстранение главы правления компании, она созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить этот вопрос.

Кабинет Министров Украины обжалует в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже обжаловал документ в Окружном административном суде Киева. Суд решает вопрос об открытии производства по данному иску.

Витренко был назначен на должность главы правления НАК “Нафтогаз” вместо Андрея Коболева, которого 28 апреля Кабмин уволил.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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