Выполнение предписания НАПК по Витренко приведет к разрыву договоров с членами набсовета “Нафтогаза” – юристы НАК

Глава НАПК Александр Новиков в своем предписании ссылался на статью 26 закона “О предотвращении коррупции”. По мнению юридического департамента НАК “Нафтогаз України”, это предписание является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Юристы “Нафтогазу” подчеркнули, что выполнение одного из требований предписания (отменить пункт 9 распоряжения Кабинета Министров Украины от 28.04.2021 №370-р.) приведет к отмене решения общего собрания компании о полномочиях министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на подписание гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета.

Витренко сообщил, что наблюдательный совет информацию о предписании НАПК с ним не обсуждал. Он подчеркнул, что, по его мнению, предписание противоречит букве и духу закона и является примером “избирательного правосудия”.

Контекст:

15 июня глава НАПК заявил, что назначение Витренко признали незаконным, и потребовал расторгнуть с ним контракт.

Глава наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” Клэр Споттисвуд уже инициировала отстранение главы правления компании, она созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить этот вопрос.

Кабинет Министров Украины обжалует в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже обжаловал документ в Окружном административном суде Киева. Суд решает вопрос об открытии производства по данному иску.

Витренко был назначен на должность главы правления НАК “Нафтогаз” вместо Андрея Коболева, которого 28 апреля Кабмин уволил.

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