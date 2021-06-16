Guardian – IKEA должна заплатить €1 млн штрафа за шпионаж за сотрудниками

По решению французского суда IKEA обязана выплатить штраф в размере €1 миллионов за шпионаж за своими сотрудниками, пишет британская газета The Guardian. Крупнейшая в мире компания по производству мебели была признана виновной в неправомерном сборе и хранении личных данных своих работников и, в частности, в просмотре записей об их банковских счетах.



Reuters

Французский суд обязал компанию IKEA выплатить штраф в размере €1 миллионов за шпионаж за её сотрудниками, после того как крупнейшая в мире компания по продаже мебели была признана виновной в ненадлежащем сборе и хранении данных о своих работниках, пишет британская газета The Guardian.

Французский филиал Ingka Group, которому принадлежит большинство магазинов Ikea по всему миру, был обвинён в том, что на протяжении нескольких лет шпионил за своими сотрудниками и некоторыми клиентами.

Группа по производству корпусной мебели, в которой выявили наличие некоторых некорректных практик, была обвинена в нарушении конфиденциальности из-за просмотра записей о банковских счетах сотрудников и за то, что время от времени использовала подставных сотрудников для составления отчётов о персонале.

По словам представителей сотрудников, в некоторых случаях информация использовалась для преследования профсоюзных лидеров или в интересах IKEA в спорах с клиентами. При этом компания проанализировала данные о финансах людей и даже о том, какие автомобили они водят. Также было установлено, что компания платила за доступ к данным полиции.

Прокуроры настаивали на штрафе в размере €2 млн. Юристы французского профсоюза CGT и нескольких лиц, требующих компенсации, сказали, что окончательная сумма невелика, но приветствовали результат. «Здесь важен символизм», — сказала представляющая CGT юрист Солен Дебарр.

Компания заявила, что пересматривает решение суда на предмет необходимости принятия дальнейших мер, после того как в её руководстве предприняли шаги по искоренению тактики слежки, отмечает издание. «Компания IKEA Retail France решительно осудила подобную практику, принесла извинения и реализовала масштабный план действий, чтобы не допустить повторения этого», — заявили в Ingka Group.

Во Франции, третьем по величине рынке после Германии и США, в IKEA работает около 10 тыс. человек, и она экспериментирует с новыми форматами, включая магазин, запущенный в 2019 году в самом центре Парижа.

Как сообщается в статье, компания больше всего известна своими огромными магазинами самообслуживания за городом, но многие покупатели перешли в интернет, особенно во время пандемии, когда сильно вырос спрос на офисную мебель, ёмкости для продуктов и посуду.

Годовая прибыль Ingka упала из-за закрытия магазинов во время кризиса, вызванного коронавирусом, хотя компания прогнозирует восстановление. Бывший генеральный директор фирмы во Франции Жан-Луи Байо был признан виновным по этому делу и приговорён к двум годам лишения свободы условно. Судьи оштрафовали его на €50 тыс. за хранение персональных данных.

Обвинения касались периода с 2009 по 2012 год, хотя прокуроры заявили, что тактика шпионажа началась в начале 2000-х годов. В ходе судебного процесса обвинения были предъявлены пятнадцати лицам. Двое из обвиняемых были признаны невиновными по всем предъявленным им обвинениям. Ими стали офицер полиции и Стефан Вановербеке, который руководил IKEA во Франции в 2010-2015 годах и до сих пор занимает высокий пост в розничной сети группы.

С других были сняты некоторые обвинения, например, в систематическом разглашении конфиденциальной информации, однако они были признаны виновными в других преступлениях, включая незаконное получение персональных данных. Наказание варьировалось от штрафа в размере €5 тыс. для бывшего менеджера по персоналу до нескольких условных тюремных сроков.

IKEA уволила нескольких менеджеров и пересмотрела свою внутреннюю политику после того, как об обвинениях стало известно в 2012 году. Шведская компания долгое время отрицала создание широкомасштабной системы шпионажа, и во вторник с неё сняли обвинения в систематическом нарушении конфиденциальности персональных данных, пишет британская газета The Guardian.