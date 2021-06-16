Обозреватель Figaro – политкорректные левые превратились в угрозу для западной демократии

Тридцать лет назад либеральная демократия казалась конечной точкой развития политической истории человечества, однако сегодня идеология политкорректности и разнообразия ставит её под вопрос, пишет обозреватель Le Figaro Матье Бок-Коте. Как отмечает автор, сегодня в погоне за инклюзивностью левые политические силы всё чаще прибегают к цензуре и устранению из публичного пространства людей с неугодными взглядами, а завтра могут и узаконить политическое насилие.



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Тридцать лет назад, «в другом веке, в другой эпохе, в другом мире» казалось, что либеральная демократия будет править в политической истории человечества вечно, пишет обозреватель Le Figaro Матье Бок-Коте. «История, как представлялось, стала теперь не трагедией, а длинной тихой рекой, где люди теперь вкладывали свой пыл в завоевание материальных благ и удовлетворение своих индивидуальных потребностей», — вспоминает автор статьи.

Сегодня эта либеральная утопия кажется устаревшей, констатирует публицист. Она не выдержала демографических изменений в западных обществах, нарушивших их социально-культурную сплочённость. Внутри этих ставших слишком неоднородными обществах теперь заложен конфликт, поскольку именно в них происходит столкновение цивилизаций, отмечает журналист. Свидетельство этого столкновения — появление движений коренных народов, которые скрывают за речами о деколонизации стремление к завоеваниям. «Они уходят от языка демократии, чтобы попрать французский народ, с которым обращаются так, будто он слишком много позволяет себе дома», — негодует автор.

При этом часть левых политиков Франции испытывают «рефлекс подчинения» этим новым хозяевам, замечает Бок-Коте. Более того, иммигранты, которые ассимилируются в принявшей их стране, обвиняются в предательстве своего рода.

Общественный распад ускоряется до такой степени, что неизвестно кто теперь позволяет себе физически нападать на Президента Республики, возмущается публицист. Определённые «символические пороги» стремительно пересекаются, а маргиналы, считающие себя повстанцами, на глазах у всех объявляют о рождении мира, в котором больше нет тормозов, а насилие становится обычным делом.

Этот процесс усугубляется появлением леворадикалов, одержимых идеями чисток, пишет Бок-Коте. Сегодня они раскованно рассуждают о необходимости прекращения демократических дебатов, а завтра она узаконят политическое насилие. Впрочем, они уже делают это, когда оправдывают насилие по отношению к полицейским, замечает обозреватель.

Теперь речь идёт о том, чтобы изгнать из публичного пространства тех, кто выступает против требований о разнообразии, пишет публицист. Их высказывания приравниваются к разжиганию ненависти, а констатация преемственности западной цивилизации интерпретируется как стремление «к возрождению культуры угнетения, подавляющей не титульные идентичности». Цензура же становится необходимым инструментом перевоспитания населения и избавления его от предрассудков Старого Света.

Формально демократия пришла к идее инклюзивности, на деле же речь шла о «смене режима», уверен Бок-Коте. С его точки зрения, западные общества были превращены в лабораторию: они даже должны были изменить своё определение человека во имя деконструкции стереотипов. Кульминацией этого движения стала сакрализация изменчивой идентичности и гендерной теории. «Западный человек сегодня лишается сил, ища доказательства своего существования как в позиции жертвы, так и в приверженности самым невероятным модным идеологиям», — пишет Бок-Коте.

При этом западные общества, следуя «павловскому рефлексу», ужасаются исключительно «ультраправой» идеологии, определение которой они постоянно расширяют до абсурда, чтобы продолжать свою безумную гонку к все большему «разнообразию», отмечает автор.

Таким образом, на взгляд публициста, снова встаёт давний вопрос: «как защитить режим свобод, основанный на политическом плюрализме, от тех, кто не согласен с элементарными принципами либерального общества и даже не скрывает своей неприязни к цивилизации, плодом которой является демократия?».