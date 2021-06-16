 

Путин высказался о доверии к США словами Толстого

16.06.2021, 20:28, Разное
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Встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом стала одним из самых заметных и ожидаемых событий на международной арене. Станет ли это началам нового этапа в российско-американских отношениях покажет время. Пока стороны оценивают итоги переговоров с осторожностью.

Владимир Путин вспомнил слова Льва Толстого, передает Пятый канал. Тот говорил, что в жизни не существует полногценного счастья. Человеку доступны только предвестники этого чувства, зарницы. Можно применить эту метафору и к уровню доверия между Россией и США. “Мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули”, – заметил российский лидер.



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