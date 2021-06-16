Мнение: Письмо: “Усталостность, несвежесть, потрепанность”

История про рыбалку из частушки: “Эх, хвост-чешуя, не поймал я…”.

Автор кое-что поймал: хвост, репейник, а еще свалился в яму, которую сам описал как: “наступил в г… и не могу отмыться”.

Самостоятельно разбирайте. Опишите причины.

gagoni_spek

Здравствуйте. Прошу Вас разобрать моё письмо.

Мне 32, средняя внешность, средний заработок, своя квартира в ипотеке, недорогая машина. Две недели назад я в очередной раз зарегался на дейтинге. Я регулярно там регаюсь, иногда нахожу кого то, чаще всего ниже по ОЗ, с ними доходит до секса, как правило не более 1-2 встреч, затем либо мне, либо девушке надоедает. Иногда нахожу равных по ОЗ, но с ними до секса и не доходит. Иногда вообще никого не нахожу и удаляюсь, поэтому планка притязаний у меня не высока и я лайкаю всех подряд кроме откровенно некрасивых.

В этот раз я познакомился с девушкой, по фото оценил её ОЗ гораздо выше. Ей 32, в разводе, детей нет. Работает, про доход и имущество не знаю. Внешность красивая, но по фото читалась некоторая усталостность, несвежесть, потрёпанность. Скорее всего девушка ведёт разгульный образ жизни, подумал я. В общении она отвечала односложно, с паузами. Попросил номер телефона, дала мне ссылку на телеграмм. Сказала что не любит людей и общение, работает в магазине, а вечера проводит с подружками за бутылкой пива. На предложение встречи сегодня ответила что сможет только в выходные и это не точно (был понедельник).

На следующий день я вновь написал ей. Пытался шутить, и в итоге наше общение чутка подразморозилось, стало чуть лучше, она стала более инициативна, но не совсем, всё же подмораживалась местами.

Я предложил встречу через час, она согласилась, но озвучила что ненадолго. Я приехал к месту её работы. Оказалась общительна, стройна и красива, но как и на фото показалась немножко потрёпана, видно что образ жизни нездоровый. Поэтому оценил ОЗ уже как примерно равную. Очень сильно удивило что во время прогулки она сначала чуть ли не бежала, я не успевал за ней, было ощущение что ей со мной некомфортно и она подсознательно стремится от меня убежать. С самого начала стала рассказывать о каких то маньяках, которые её преследуют, о том что её номера куда то сливают и потом ей пишут мужики, шлют дикпики и прочую дичь, я расценил это как неадекватные попытки набить цену, в ответ лишь ухмылялся и делал удивлённое лицо. Также она постоянно говорила что выглядит сейчас как кусок говна и вообще толстая (хотя это не так). Я как мог шланговал и говорил ей что всё с ней хорошо. Рассказывала разную дичь из прошлого, например что имела условную судимость, что пьёт каждый день, или что она однажды ходила в свингер клуб, но ничего там не делала, просто смотрела на других (хотел на этот бред пошутить что я однажды пришёл в туалет, и срать не стал, просто смотрел на других. Но шутить не стал, промолчал).

В общей сложности гуляли с ней до позднего вечера. По пути предложила купить пива, я хотел оплатить но она отказалась, я не стал настаивать. Сам я уже долго не пью, и сказал ей об этом. Пила только она. Также я не курю, а она курит. Взял её за руку, затем целовались, обнимались. Делала вид что сопротивляется, но в итоге охотно отвечала встречными поцелуями и объятиями, было точно видно что ей этого хочется. Потом отвёз её домой, после попереписывались в мессенджере, написал ей что мне понравилась встреча, что наслаждаюсь послевкусием, она ответила что ей тоже всё нравится, всё классно, необычно и интересно. Я предложил ей приехать завтра ко мне, она категорично ответила нет, а спустя время написала что мы больше не общаемся, я сказал – “эээ, ну ок”.

На следующий день написала первой, сказала что соскучилась. Я прохладно ответил, сделал вид что очень удивлён её “камбеком”, она начала гнать дичь в духе “ну вот, я написала, а ты вижу не рад, ну и всё, тогда точно не общаемся, как хочешь, мой лимит исчерпан”, я сказал что рад, и что не хочу больше таких выкрутасов. Она сказала – ок.

Далее мы болтали о разном, шутили, вечером предложил встретиться, сходить в кафе. Она согласилась, приехала на такси, в очень коротком платье и без лифчика, что, надо сказать, меня несколько обескуражило, выглядела она достаточно шлюховато и на нас с немым укором постоянно смотрели сторонние люди, что мне не очень нравилось. В кафе я допустил ошибку, я очень захотел и заказал себе пиво, хотя ранее говорил ей что не пью. Действительно не пил около полугода, а тут захотел. Думаю тут упала моя значимость в её глазах, потому что я не вывез за свой базар. К тому же я после пива стрелял у неё сигареты, тут я тоже не вывез за свои слова и вообще подутратил мужское начало (вообще имею привычку курить когда пью). После кафе мы прогулялись, целовались и ярко обнимались с троганием всех интересных мест, я предлагал ехать ко мне но она отказывалась, вызвала такси и уехала домой. Сразу же писала как хочет меня, я вновь, уже в переписке, предлагал ко мне, писал что очень её хочу, но она отказывалась. В итоге интимная переписка длилась до глубокой ночи. Писала что если я буду хорошо себя вести то она расскажет мне как она любит.

На следующий день я пригласил её к себе. Предложил купить пива, она сказала что купит сама (сейчас думаю что мои такие предложения это мимо границ, надо молча купить и всё). Она приехала на такси, я начал приставать, она делала вид что ломается. Мы занялись сексом, в перерывах она постоянно бегала в душ. То ли ей было противно от меня, (хотя она текла во время секса), то ли чтобы попереписываться в телефоне. Мне не понравилось то что она постоянно переписывалась с кем то (это было и до этого на встречах), случайно краем глаза я видел что это мужчины, если до этого я не придавал этому значения, понимая что это не моё дело, то сейчас меня это стало напрягать. В целом я подумал что я ей вообще не очень в кассу, просто девушка любит секс.

Ещё напряг меня такой момент – после секса мы сидели и болтали, разговор зашёл о маньяках, и тут она сказала что любит смотреть расчленёнку, стала показывать мне на телефоне разный шок контент соответствующего содержания.

Затем она вызвала такси, я спустился её проводить. Она сказала чтобы я ей написал о том что мы больше не увидимся. Я сказал что хочу увидеться ещё.

После того как она уехала от неё пришло сообщение что она тоже хочет увидеться вновь, но я уже почувствовал к ней страшное отвращение, написал ей в ответ претензию по поводу переписок во время секса и по поводу того что меня не возбуждают отрезанные человеческие головы. В ответ она послала меня на хуй, а я её заблокировал.

Теперь у меня ощущение что я наступил в говно и не могу отмыться.

Скажите, что я делаю не так?

Спасибо.