Байден: Отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.

«Президент Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми», – сообщил Байден на пресс-конференции после встречи с Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден также заявил, что выполнил то, ради чего приехал на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он поделился, что атмосфера тона встречи была позитивной.

Американский лидер добавил, что теперь у США и РФ есть четкая база для работы и выстраивания отношений. При этом он уточнил, что работы для развития отношений предстоит много.

Также Байден после переговоров с Путиным заявил, что личную встречу между лидерами заменить ничем нельзя.

«Замены… личной встречи между лидерами нет», – поделился Байден.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов РФ и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.