Мнение: В Москве запускают принудительную вакцинацию

Несмотря на то, что Кремль официально высказался против идеи принудительной вакцинации, в Москве объявили, что планируют до середины августа вакцинировать принудительно более половины населения столицы (также введена принудительная вакцинация отдельных категорий граждан в Московской области).

Принудительная вакцинация будет касаться работников работающих в сфере услуг. Непривитым просто не разрешат работать, а давить будут непосредственно на работодателей, чтобы они отслеживали кто вакцинировался, а кто нет.

После чего, работодатель будет обязан с 1 июля сообщать на сайт мэрии информацию о вакцинации работников. Меры касаются работающих в сфере торговли, услуг, транспорта, медицины, образования и ЖКХ, а также работников театров, кинотеатров, концертных залов, детских комнат, организаторов массовых мероприятий.

Очевидно, что если в результате инспекций на предприятии найдут работающим работника без прививки, то по голове будут бить работодателя (штрафы доходят до 1 000 000 рублей), дабы тот ставил работника перед выбором – вакцинируйся или увольняйся (ну или вали в отпуск за свой счет, пока кампания не закончится), потому что работодатель заинтересован в первую очередь в получении прибыли и если работник не приносит прибыль (или даже убытки), то он начнет искать такого работника, который сможет. И вакцинация становится одним из факторов влияющих на получение прибыли, если речь идет о работе в коммерческих организациях. В государственных структурах понятное дело все куда как проще.

Полагаю, несмотря на жесткие меры, указанных цифр в Москве все равно не смогут достигнуть – те, кто принципиально не хотел делать прививку, могут и вовсе сменить работу или же идти на различные подлоги, вроде обращения на расцветающий рынок торговли справками о вакцинации.

—