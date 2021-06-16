Мнение: Ва-банк

Собянин пошел ва-банк: подписано распоряжение об обязательной вакцинации в сфере услуг. Что само по себе является должностным преступлением, так как региональные власти не могут действовать вопреки федеральному законодательству. На уровне федерации действует Национальный календарь профилактических прививок, где указаны и прививки, и сроки, и категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации. Вакцинация от ковида в календаре не упомянута и более того – буквально сутки назад законопроект о внесении изменений в календарь в плане включения в него обязательной вакцинации от ковид был снят с рассмотрения.

То есть – Собянин действует незаконно, но вышестоящие инстанции на это не реагируют, все надзорные органы молчат, преступление остается безнаказанным.

С другой стороны, с точки зрения аппаратного выживания Собянин действует вынужденно и абсолютно верно – указание руководства о 60-проценном охвате прививками от ковид не выполнено, что может стать поводом для кадровых решений в отношении в первую очередь Собянина, который является руководителем комиссии по борьбе с коронавирусом. А в такой ситуации нет такого преступления, на которое пойдет номенклатурный деятель, чтобы обеспечить свою выживаемость.

ПС. Вместе с ним аналогичное преступное решение принял и губернатор Подмосковья.

В целом все в полном порядке – система идет вразнос, а потому разные части системы лихорадочно суверенизуются, действуя все чаще и глубже за рамками общей логики системы. У катастрофы свои законы, и вот их-то Собянин исполняет гораздо более тщательно, чем законодательство федеральное.

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