Мнение: Подоходный налог в 77%, США кормят безработных в России и американский этодругин

1. Тут народ вспомнил Франклина Рузвельта, которому пришло в голову задрать подоходный налог до 77% в некоторых ситуациях. Это тот самый «прогрессивный налог», о котором так часто мечтают далёкие от экономики люди: дескать, пусть богачи платят больше, ещё больше, выжимайте их полностью, нечего их жалеть. Вот немного подробнее об этом «подвиге» американского президента:

https://www.rulit.me/books/inflyaciya-i-ee-posledstviya-read-158354-25.html

Мы видели, что Гувер начал поднимать налоги (он не был последовательным в этом, так как в 1930 году налоги с получающих менее 40 тыс. долларов в год были снижены), увеличив предельную ставку подоходного налога в верхней доходной группе с 25 до 63%. Рузвельт и в этой сфере следовал по тропе, проложенной Гувером, увеличив налоговый пресс не только для граждан, но и для компаний.

Прибыль компаний стала впервые облагаться налогом во время первой мировой войны. Соответствующий закон трактовал этот вид налогообложения как чрезвычайную меру, связанную с особыми условиями военного времени. После войны, однако, налог не был отменен, хотя его ставка была значительно снижена. Прибыль, представляя собой разницу между общим объемом выручки и затратами, принадлежит владельцам соответствующего бизнеса, которые принимают решение о ее распределении. Часть прибыли, оставшаяся после уплаты общего налога на прибыль, направляется на выплаты владельцам (дивиденды). Другая часть представляет собой финансовый ресурс для расширения дела – она инвестируется в увеличение или модернизацию производственных мощностей (оборудования, складов, подъездных путей, энергетического хозяйства, зданий и т.п.). Эта последняя называется нераспределенной прибылью. Имеется в виду, что инвестиции, в отличие от дивидендов, не распределяются между владельцами пропорционально их доле участия в бизнесе, а тратятся от имени компании в целом.

Одной из первых новаций Рузвельта в налоговой сфере было введение налога на дивиденды. Эта мера обосновывалась тем, что предприниматели, получая дивиденды, «обкрадывают» общество – вместо того, чтобы инвестировать в производство, они «выписывают» себе незаслуженное вознаграждение. Администрация Рузвельта на этом не остановилась – в 1936 году президент внес в Конгресс билль о налоге на нераспределенную прибыль. По мысли советников и экспертов администрации, предприниматели стали «уклоняться» от вышеупомянутого налога на дивиденды, отказываясь начислять и получать их. Были введены и другие новые налоги – налог на наследование, федеральные акцизы на бензин и др. Кроме того, налоговое ведомство перешло к удержанию подоходного налога по месту выплаты заработной платы, превратив предпринимателей в налоговых агентов государства. Рузвельт продолжил и «традиционную» линию Гувера – предельная ставка подоходного налога в течение 1930-х годов была повышена с 63% до 77%.

Все эти меры стали холодным душем для начавшего оживать бизнеса. Безработица, снижавшаяся с 1935 года, опять возобновила свой рост, достигнув к 1938 году 11 млн. человек, или 19% рабочей силы.

2. Мы должны быть признательны США. Они настолько щедры, что кормят безработных по всему миру, в том числе и в России:

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/06/13/n_16098302.shtml

США потеряли порядка $400 млрд из-за поддельных заявлений на пособия по безработице, об этом сообщает Axios со ссылкой на экспертов в сфере борьбы с мошенничеством.

Чтобы получить пособия злоумышленники воруют чужие личные данные, снимают через посредников деньги в банкомате, а затем отравляют за рубеж.

По словам главы компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуда Талкова, из США вывели как минимум 70% похищенных средств. Он считает, что преступники «определенно действуют при поддержке правительства».

Большинство денег было переведено в Россию, Нигерию и Китай.

В декабре 2020 года сообщалось, что в США резко увеличилось число заявок на получение пособий по безработице. На тот момент за выплатами обратились 885 тыс. раз.

3. Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC. Похоже, американской публике собираются скормить лошадиные дозы этодругина.

http://kremlin.ru/events/president/news/65861

— Почему вы ввели закон об иностранных агентах?

— Так ведь в США тоже такой такой есть, с тридцатых годов.

— Это другое. Ладно, сменим тему. Почему американский морпех сидит в русской тюрьме?

— Устроил пьяную драку, нападал на полицейских. В американских тюрьмах тоже сидят русские граждане.

— Это другое. Впрочем, поговорим лучше вот о чём. Лукашенко посадил самолёт с оппозиционером. Вот ведь тиран, правда?

— Не помню возмущений, когда самолёт президента Боливии по приказу американской администрации посадили в Вене.

— Вы не понимаете, это совершенно другое. У нас кажется заканчивается время…