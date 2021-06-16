Жителям Москвы разрешили сидеть на скамейках в парках

…в «нерабочие дни».

Жителям Москвы в период нерабочих дней с 14 по 20 июня разрешили сидеть на скамейках в парках. Указ мэра стоицы Сергея Собянина опубликован на портале mos.ru.

К предыдущей версии документа, где говорилось, что при посещении «территорий общегородского значения» не допускается использование «объектов городской инфраструктуры», в том числе детских, спортивных площадок, беседок и «иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица», удалили упоминание скамеек и добавили слова «за исключением скамеек и иных подобных объектов».

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Собянин 12 июня подписал указ о «нерабочих днях» с 15 по 19 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе, работникам в эти дни сохранят заработную плату. Помимо продления выходных, с 13 по 20 июня в Москве временно приостановят работу детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях, бары, клубы и другие заведения общепита также будут закрыты ночью.

В указе перечислена 141 «территория общегородского значения», в который нельзя использовать объекты инфраструктуры. Это в том числе ВДНХ, Сокольники и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявлял, что за нарушение введенных запретов москвичам грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.

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