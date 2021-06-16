Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Дарья Повереннова и другие на премии в Москве

В минувший вторник, 16 июня, несмотря на недавно введенные в Москве очередные коронавирусные ограничения, под одной крышей собрались десятки российских селебрити, чтобы стать свидетелями вручения премии Family Awards 2021. В числе гостей были замечены Ани Лорак, Олеся Судзиловская, Анастасия Стоцкая, Алена Хмельницкая, Роман Костомаров и Оксана Домнина, Дарья Повереннова и многие другие.

В центре внимания в этот вечер были две гостьи: Дарья Повереннова, у которой 16 июня был день рождения, и Лиза Арзамасова. 26-летняя актриса совсем скоро впервые станет матерью, поэтому она не смогла пропустить премию, центральной темой которой является семья. Напомним, в конце апреля Лиза Арзамасова и Илья Авербух сообщили, что ждут первого общего ребенка. Актриса и фигурист встречаются с июля прошлого года, а в декабре 2020-го влюбленные зарегистрировали свои отношения.

Лиза Арзамасова Ани Лорак Олеся Судзиловская Анастасия Стоцкая

Список победителей премии Family Awards 2021:

Ани Лорак – “Супермама”

Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань – “Счастливы вместе”

Дарья Повереннова и Андрей Шаронов – “Романтическая пара”

Лиза Арзамасова – “В ожидании чуда”

Алена Хмельницкая – “Благотворительность как образ жизни”

Эвелина Бледанс – “Мама героя”

Анна Пескова и Дмитрий Пристансков – “Гармоничный союз”

Анастасия Макеева и Роман Мальков – “Любовь без границ”

Роман Костомаров и Оксана Домнина – “Спортивная семья”

Анастасия Стоцкая – “Самая обаятельная и привлекательная мама”

Надежда Ангарская – “Мама с юмором”

Доминик Джокер и Екатерина Кокорина – “Гармония в жизни и на сцене”

Константин и Ольга Андрикопулос – “Fashion пара”

Дарья Повереннова Оксана Домнина и Роман Костомаров Эвелина Бледанс Алена Хмельницкая