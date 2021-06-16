 

Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Дарья Повереннова и другие на премии в Москве

16.06.2021, 19:56, Разное
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В минувший вторник, 16 июня, несмотря на недавно введенные в Москве очередные коронавирусные ограничения, под одной крышей собрались десятки российских селебрити, чтобы стать свидетелями вручения премии Family Awards 2021. В числе гостей были замечены Ани Лорак, Олеся Судзиловская, Анастасия Стоцкая, Алена Хмельницкая, Роман Костомаров и Оксана Домнина, Дарья Повереннова и многие другие.

В центре внимания в этот вечер были две гостьи: Дарья Повереннова, у которой 16 июня был день рождения, и Лиза Арзамасова. 26-летняя актриса совсем скоро впервые станет матерью, поэтому она не смогла пропустить премию, центральной темой которой является семья. Напомним, в конце апреля Лиза Арзамасова и Илья Авербух сообщили, что ждут первого общего ребенка. Актриса и фигурист встречаются с июля прошлого года, а в декабре 2020-го влюбленные зарегистрировали свои отношения. 

Лиза АрзамасоваАни ЛоракОлеся СудзиловскаяАнастасия Стоцкая

Список победителей премии Family Awards 2021:

  • Ани Лорак – “Супермама”
  • Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань – “Счастливы вместе”
  • Дарья Повереннова и Андрей Шаронов – “Романтическая пара”
  • Лиза Арзамасова – “В ожидании чуда”
  • Алена Хмельницкая – “Благотворительность как образ жизни”
  • Эвелина Бледанс – “Мама героя”
  • Анна Пескова и Дмитрий Пристансков – “Гармоничный союз”
  • Анастасия Макеева и Роман Мальков – “Любовь без границ”
  • Роман Костомаров и Оксана Домнина – “Спортивная семья”
  • Анастасия Стоцкая – “Самая обаятельная и привлекательная мама”
  • Надежда Ангарская – “Мама с юмором”
  • Доминик Джокер и Екатерина Кокорина – “Гармония в жизни и на сцене”
  • Константин и Ольга Андрикопулос – “Fashion пара”

Дарья ПоверенноваОксана Домнина и Роман КостомаровЭвелина БледансАлена Хмельницкая



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