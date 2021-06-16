Ариана Гранде и Джеймс Корден спели про конец локдауна в Нью-Йорке

В новом выпуске популярного американского вечернего телешоу Джеймса Кордена была презентована новая песня, исполненная ведущим и поп-звездой Арианой Гранде. Неожиданный дуэт презентовал совместное музыкальное видео на песню No Lockdowns Anymore (“Больше никаких локдаунов”). Это композиция – пародия и спета знаменитостями на музыку песни Good Morning Baltimore из известного бродвейского мюзикла “Лак для волос” (того самого, по которому сняли фильм с Джоном Траволтой в главной роли в 2007 году).

Дуэтный ироничный трек посвящен отличным новостям – снятию карантина в Нью-Йорке. В минувший вторник губернатор штата Эндрю Куомо объявил о снятии всех ограничений, связанных с пандемией, так как стало известно, что после сообщения о том, что 70% взрослых в штате Нью-Йорк получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Жаль, но в Москве и Подмосковье ситуация как раз обратная – число ограничений день, как и число заболевших, день ото дня все растет.

Ариана Гранде и Джеймс Корден

В клипе Джеймс и Ариана гуляют по городу и радуются простым вещам – возможности снова гулять без маски, ходить в спортзал, бар и делать тату.

Прошло так много времени с тех пор, как я надевала туфли, так что давай пойдем в клуб, напьемся и сделаем одинаковые татуировки, – поется в песне. Кстати, снятие ограничений в городе накануне отметили также большим салютом – в мегаполисе настоящий праздник.