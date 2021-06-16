Жалость к мужчине: почему от таких отношений стоит бежать

Самой большой опасностью для любых отношений между партнерами является жалость женщины к мужчине. Можно испытывать любые эмоции, но только не жалеть своего избранника. Это вредно не только для вас, но и для него самого, и вот почему.

Вредный ребенок

Жалость приводит к тому, что мужчина начинает вести себя, как капризный ребенок. Он забывает об ответственности, которая свойственна его возрасту и статусу, перестает быть смелым и мужественным «главой семьи» и превращается в малыша, который только требует, но ничего не отдает. Кроме того, нужно быть готовой к тому, что скоро он станет мужчиной, которому женщина изрядно надоела или находится в процессе надоедания. То есть он станет грубым, начнет задерживаться на работе и всячески избегать общения.

Измены и уход

Мужчина создан для того, чтобы быть защитником. Если он не может выполнять данную функцию, это снижает его самооценку. Жалость женщины приводит именно к такому состоянию. Парень чувствует себя зависимым и слабым, поэтому старается найти ту другую, которая вернет ему уверенность в своих силах. В результате он либо начинает изменять, либо сразу принимает решение о расставании, даже как следует не узнав свою новую избранницу.

Лень и перекладывание ответственности

Стоит один раз пожалеть мужчину – и он это может принять как средство для манипуляции. А если делать это систематически, он и вовсе перестанет что-либо делать. Лень станет его основным занятием, а на замечания он будет отвечать тем, что является беспомощным. Некоторые парни очень быстро «входят» в эту роль и извлекают из этого положения максимум пользы для себя. Кроме того, они не просто ничего не делают, но и перекладывают ответственность на свою вторую половинку. Очень просто прикрываться неспособностью что-то сделать самому, если рядом присутствует сильная женщина.

Медвежья услуга

Некоторые дамы ошибочно считают своих партнеров абсолютно беспомощными. Именно поэтому они охотно взваливают на себя обязанности, жалеют своих избранников и стараются всячески облегчить их жизнь. В результате мужчина перестает быть независимой личностью. Он привыкает к тому, что его постоянно жалеют, поэтому не старается сделать что-нибудь хорошо и качественно. То есть он либо паразитирует и ленится, либо что-то робко предпринимает, будучи неуверенным в своих силах. Как следствие, у него мало что получается, и жизнь превращается в череду неудач.

Например, он приходит домой с работы и жалуется на неприятности. Жена по своей доброте и наивности советует ему написать заявление об уходе и поискать другую работу. На другой работе возникают новые проблемы, и все повторяется. Или поиск затягивается на месяцы и даже годы. А все начиналось с того, что женщина просто один раз пожалела своего избранника. Теперь она вынуждена тянуть на себе всю семью, а мужчина просто «потерялся» (стал вести пассивный образ жизни и перестал быть самим собой).

Мудрые советы

Эксперты не советуют жалеть мужчин ни при каких обстоятельствах. Даже если этот инстинкт заложен в вас природой, сопротивляйтесь и не поддавайтесь желанию. Помните о том, что вами хотят манипулировать (настоящий представитель сильного пола никогда не расскажет вам о себе так, чтобы вызвать жалость). Поэтому не реагируйте, если он будет указывать вам на несправедливость ваших поступков, немного приукрашивать произошедшие с ним события с перекосом на то, как его обидели (или как он настрадался).

Не обращайте внимания, если он всячески будет искать причины своих неудач в обстоятельствах или людях, вспоминать о своем тяжелом детстве и пр. Наоборот, ведите себя с ним намного жестче, чем привыкли. Не поддавайтесь на провокацию, помня о том, что сейчас вы спасаете себя, своего возлюбленного и ваши отношения. Ради этого стоит стать невозмутимой и непоколебимой.