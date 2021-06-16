 

Противовирусное средство снизило риск смерти пациентов с тяжелым COVID-19

16.06.2021, 19:42, Разное
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RECOVERY – крупное исследование эффективности лекарств против COVID-19. На этот раз в нем оценили эффективность моноклональных антител касиривимаб и идевимаб, которые связываются с шиповидным белком коронавируса.

Ранее исследования с участием амбулаторных пациентов с COVID-19 показали, что моноклональные антитела могут снижать вирусную нагрузку, сокращать время болезни, уменьшать риски госпитализации и смерти. Небольшое исследование указывало, что они могут помочь госпитализированным пациентам, у которых еще не выработались антитела. RECOVERY – первое крупное исследование, которое уточнило этот эффект.

Обычно антитела против коронавируса SARS-CoV-2 появляются в организме на 13-й день болезни, концентрация нейтрализующих антител растет до 23-го дня – сроки могут существенно отличаться у разных пациентов. У людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, со временем концентрация антител обычно выше, чем у тех, кто переболел легко. Однако иммунный ответ (выработка антител) у них может быть запоздалым, что в свою очередь способно негативно влиять на течение болезни.

В исследовании RECOVERY во время распределения пациентов в группы различного лечения ученые проверили наличие антител к коронавирусу. Из 9875 участников антитела были у половины (сероположительная группа), отсутствовали – у трети (сероотрицательная группа). У сероотрицательных пациентов с тяжелым течением COVID-19, которые получали стандартное (не экспериментальное) лечение, риск смерти был 30% – в два раза выше, чем у сероположительных.

Лечение моноклональными антителами снизило риск смерти сероотрицательных пациентов в течение 28 дней до 24% – на 20% по сравнению с результатами при обычном лечении. Таким образом, на каждые 100 пациентов количество смертей сократилось на 6. На сероположительных пациентов лечение не оказывало существенного эффекта.

Сероотрицательные пациенты, получившие экспериментальное лечение антителами также в среднем на 4 дня меньше оставались в больнице (13 вместо 17), реже требовали инвазивной вентиляции легких (30% против 37%).



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