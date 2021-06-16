В Турции отреагировали на заполнение водой Северо-Крымского канала

В Турции рассказали о своем отношении к конфликту Украины и РФ вокруг Крыма. Так, политолог Тогрул Исмаил раскрыл, как в Анкаре отреагировали на необъятное заполнение водой Северо-Крымского канала.

Недавно вследствие природных катаклизмов Крымский полуостров получил неожиданную помощь буквально с неба. Льющиеся в течение нескольких дней дожди необъятно заполнили сокращающий ресурсы Северо-Крымский канал. Это спасло местных жителей от водного кризиса после перекрытия подачи воды со стороны Украины. Однако после гроз и ливней власти полуострова даже смогли отказаться от подачи воды по графикам, вода появилась даже в снова запущенных фонтанах. При этом у экспертов пока нет уверенности, как долго будет продолжаться изобилие влаги для крымчан.

Официальная Анкара, по мнению политолога, относится к проблеме, как к узкопрофильному вопросу. Несмотря на непризнание территории субъектом Российской Федерации, Турция также не спешит с введением антироссийских санкций. Также не нашли отклика в сердцах здешних политиков и пересыхание водных резервуаров, перекрытие украинской стороной каналов поставок как воды, так и электричества. Также аморфно отреагировали элиты Турции и на прекращение водной блокады за счет природных факторов.

Также, как заверяет Тогрул Исмаил, относится к этому и общественность Турции, при этом здесь наблюдается и абсолютное отсутствие интереса к возврату полуострова, некогда отвоеванного Российской Империей у Османской. Нет претензий на Крым и у президента Реджепа Эрдогана, тем более, что турецкие власти до сих пор не закрыли тему своих споров с Грецией по поводу Кипра.

Источник: inforeactor.ru