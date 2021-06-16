 

В Турции отреагировали на заполнение водой Северо-Крымского канала

16.06.2021, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Турции рассказали о своем отношении к конфликту Украины и РФ вокруг Крыма. Так, политолог Тогрул Исмаил раскрыл, как в Анкаре отреагировали на необъятное заполнение водой Северо-Крымского канала.
Недавно вследствие природных катаклизмов Крымский полуостров получил неожиданную помощь буквально с неба. Льющиеся в течение нескольких дней дожди необъятно заполнили сокращающий ресурсы Северо-Крымский канал. Это спасло местных жителей от водного кризиса после перекрытия подачи воды со стороны Украины. Однако после гроз и ливней власти полуострова даже смогли отказаться от подачи воды по графикам, вода появилась даже в снова запущенных фонтанах. При этом у экспертов пока нет уверенности, как долго будет продолжаться изобилие влаги для крымчан.

Официальная Анкара, по мнению политолога, относится к проблеме, как к узкопрофильному вопросу. Несмотря на непризнание территории субъектом Российской Федерации, Турция также не спешит с введением антироссийских санкций. Также не нашли отклика в сердцах здешних политиков и пересыхание водных резервуаров, перекрытие украинской стороной каналов поставок как воды, так и электричества. Также аморфно отреагировали элиты Турции и на прекращение водной блокады за счет природных факторов.

Также, как заверяет Тогрул Исмаил, относится к этому и общественность Турции, при этом здесь наблюдается и абсолютное отсутствие интереса к возврату полуострова, некогда отвоеванного Российской Империей у Османской. Нет претензий на Крым и у президента Реджепа Эрдогана, тем более, что турецкие власти до сих пор не закрыли тему своих споров с Грецией по поводу Кипра.

Источник: inforeactor.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / От Роналду до Кайли Дженнер: 10 самых популярных снимков звезд в Instagram в 2020 году

28.05 / Мнение: Танцы на грани весны

26.01 / Мнение: Привилегированный собеседник

05.10 / Мнение: Третья сила?

01.05 / Россиян, которые привезут коронавирус из-за границы, привлекут к ответственности

20.01 / Ученые подтвердили связь между вредной едой и стрессом

15.06 / Губерниев об эфире с Бузовой: “Отработал блестяще”

28.08 / Мнение: О шокирующих находках немцев в организме Навального

04.02 / Россиян предупредили о последствиях коронавируса: Обостряет все хронические патологии

07.03 / Мнение: Мадуро укололся вакциной Спутник V

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика