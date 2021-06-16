 

Британские медики назвали главные симптомы индийского штамма коронавируса “Дельта”

16.06.2021, 19:40, Разное
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Британские медики назвали главные симптомы нового штамма коронавируса, выявленного в Индии и получившего название “Дельта”. Вирус относится к категории “вызывающих озабоченность” и считается более заразным и провоцирующим развитие более серьезных осложнений.
Тим Спектор, являющийся профессором эпидемиологии в Королевском колледже Лондона, объяснил, что после того, как коронавирус мутировал, главные “классические” признаки встречаются реже. Так как на вариант Delta приходится около 90% случаев COVID-19 в Великобритании, потеря вкуса и запаха больше не входит в десятку зарегистрированных признаков.

Профессор сравнил наиболее распространенные симптомы с «сезонной простудой», что может заставить людей полностью от нее избавиться. Пациенты могут столкнуться с болью в горле, повышенной температурой, головными болями. У молодых людей, возможно, будут проявляться «более легкие симптомы», которые могут ощущаться в виде сильной простуды или какого-то странного чувства неприятия.

При проявлении каких-либо признаков коронавируса Национальная служба здравоохранения рекомендует самоизолироваться и пройти более точный тест ПЦР, который отправят в лабораторию. Исследование React, проведенное Имперским колледжем Лондона, обнаружило дополнительные симптомы, связанные с коронавирусом, включающие озноб, потерю аппетита, появление болей в мышцах.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) имеют более широкий спектр симптомов заболевания, о которых следует знать. Речь идет о сбивчивом или затрудненном дыхании, усталости, тошноте, рвоте, расстройствах пищеварения.

В ВОЗ отмечают, что остановка распространения новых штаммов коронавируса пока невозможна. Некоторые вирусологи из Сингапура считают индийский штамм доминирующим на планете и предполагают, что “Дельта” может стать причиной более серьезной пандемии, в отличие от той, с которой столкнулся весь мир.

Источник: www.express.co.uk



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